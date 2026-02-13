Tăng cường công tác an toàn điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa khô năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường công tác an toàn điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa khô năm 2026.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra các thiết bị điện.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 841/BCT-ATMT ngày 6/2/2026 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa khô năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân về an toàn điện; tuân thủ các quy định về quan lý an toàn trong sử dụng điện theo quy định tại Quyết định số 143/2025/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành lưới điện với các địa phương nơi có công trình lưới điện, nhà máy điện trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực (đường dây dẫn điện trên không; đường cáp điện ngầm; trạm điện; công trình điện gió và công trình nguồn điện khác) và công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn điện, an toàn trong sử dụng điện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn điện theo quy định hiện hành của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện chủ động bố trí nhân lực, tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm gây mất an toàn lưới điện, hạn chế xảy ra sự cố trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khuyến cáo người dân kiểm tra đường dây trong gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do chạm, chập điện; không bắn các loại pháo giấy có 2 dây tráng kim loại, không thả đèn trời, thả diều, không chơi các loại đồ chơi đĩa bay tại khu vực có hoặc gần đường dây, thiết bị điện và trạm điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chủ động xây dựng và triển khai các phương án, biện pháp đảm bảo vận hành an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa khô năm 2026. Tăng cường thực hiện chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục; cần thiết tổ chức tái lập trực ca vận hành tại chỗ tại các trạm biến áp vận hành không người trực trong các thời điểm quan trọng.

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công nhân làm công tác quản lý an toàn, vận hành lưới điện nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định số 62/2025/NĐCP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đối với các công trình điện lực trong phạm vi quản lý trên các địa bàn, khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn, kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn các tai nạn điện có thể xảy ra.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định về an toàn điện, an toàn trong sử dụng điện.

Chủ động nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn điện cho đối tượng học sinh làm cơ sở đề xuất với cơ quan có thẩm quyền lồng ghép vào chương trình giáo dục trong nhà trường để học sinh hiểu và chấp hành tốt pháp luật về an toàn điện.

Huy động tối đa nguồn lực, chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất...

