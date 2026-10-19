Tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ

Chiều 19/10, trong khuôn khổ Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN), tại điểm cầu Thanh Hóa, NHNN - Chi nhánh Khu vực 7 và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

NHNN - Chi nhánh Khu vực 7 và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Những năm qua, sự phối hợp giữa ngành Ngân hàng và Hội LHPN các cấp đã góp phần đưa nguồn vốn tín dụng đến gần hơn với hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ khu vực nông thôn, miền núi, phụ nữ thuộc hộ nghèo và những người có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu tại lễ ký kết.

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 245.784 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ tín dụng đạt 275.078 tỷ đồng, tăng 7,56%.

Giám đốc NHNN - Chi nhánh Khu vực 7 phát biểu tại lễ ký kết.

Hội LHPN các cấp đang quản lý 5.722 tổ vay vốn, với tổng dư nợ 13.767 tỷ đồng và 159.585 thành viên còn dư nợ. Trong đó, các chi nhánh Agribank quản lý 1.856 tổ, dư nợ 6.937 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 1.784 tổ, dư nợ 5.582 tỷ đồng; các tổ chức tài chính vi mô quản lý 2.082 tổ, dư nợ 1.247 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình phối hợp giữa NHNN - Chi nhánh Khu vực 7 và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030 xác định các nhóm nội dung trọng tâm, gồm: phối hợp triển khai tín dụng chính sách; hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; phát triển tài chính xanh; tăng cường bình đẳng giới và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung bằng kế hoạch hằng năm, gắn với nhiệm vụ và kết quả thực hiện cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối giữa ngành Ngân hàng với các cấp hội, tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn chính thức và sử dụng vốn vay hiệu quả.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đánh giá cao cách tiếp cận của hai đơn vị khi mở rộng nội dung phối hợp từ tín dụng chính sách, tín dụng nông nghiệp, nông thôn sang hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh tạo điều kiện tiếp cận vốn, cần chú trọng tư vấn phương án kinh doanh, quản lý tài chính, tiếp cận ngân hàng số, tài chính xanh và phòng ngừa lừa đảo tài chính, giúp phụ nữ sử dụng vốn hiệu quả, phát triển kinh tế bền vững.

Đồng chí đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội LHPN các cấp nâng cao chất lượng cho vay ủy thác và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; các ngân hàng thương mại chủ động phát triển sản phẩm phù hợp, tạo điều kiện để các phương án sản xuất, kinh doanh khả thi của phụ nữ sớm tiếp cận nguồn vốn.

Các tổ chức tài chính vi mô cần phát huy thế mạnh trong hỗ trợ phụ nữ thu nhập thấp, gắn cung cấp vốn với hướng dẫn quản lý tài chính và phát triển sinh kế bền vững.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với ngành Ngân hàng và Hội LHPN các cấp triển khai chương trình; lồng ghép với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững; đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ năng, kết nối thông tin, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Khánh Phương