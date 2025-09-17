Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Đặng Xuân Trường, sinh năm 1996, trú tại phường Sầm Sơn và Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 2004, trú tại xã Quảng Chính để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

2 đối tượng Đặng Xuân Trường và Nguyễn Văn Khiêm.

Trước đó, tối 4/9, Đặng Xuân Trường điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Khiêm đi dọc Đại lộ Lê Lợi để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu sài cá nhân. Đến khoảng 21h cùng ngày, 2 đối tượng thấy có một phụ nữ đeo túi xách điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ lớn tuổi ngồi sau nên đã bám theo chờ thời cơ để cướp giật.

Khi đến đoạn đường vành đai phía Tây thuộc phường Đông Quang, thấy vắng người qua lại, Trường đã điều khiển xe máy áp sát từ phía sau để Khiêm giật chiếc túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lần theo dấu vết, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Khiêm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, đồng thời một mũi trinh sát khác bắt giữ Đặng Xuân Trường tại nhà riêng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hoà (CTV)