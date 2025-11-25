Tâm Anh và Stanford lần đầu xét nghiệm viêm gan D tại Việt Nam

Dự án xét nghiệm quy mô lớn nằm trong Nghiên cứu về viêm gan siêu vi D theo chuẩn quốc tế - mang tên HEP-D, nhằm đánh giá tỷ lệ nhiễm viêm gan siêu vi D trên người bệnh viêm gan siêu vi B, hướng tới nghiên cứu phát minh thuốc đặc trị.

Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thao tác trên hệ thống LI-COR Odyssey DLx (Mỹ) - thiết bị phân tích huỳnh quang kỹ thuật số hóa ứng dụng đọc kết quả trong xét nghiệm xác định kháng thể virus viêm gan D. (Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

HEP-D là dự án nghiên cứu chung giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ).

Bác sỹ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về viêm gan D, nhằm mục tiêu giúp những người đồng mắc viêm gan B-D có thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn xơ gan - ung thư gan hiệu quả hơn.

Nghiên cứu còn đặt nền móng cho các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần, tăng cơ hội cho người bệnh Việt Nam tiếp cận các loại thuốc điều trị mới; nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm gan nói chung theo chuẩn quốc tế của hệ thống bệnh viện trong nước.

Nghiên cứu HEP-D là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký kết hợp tác từ năm 2023, trong chuyến thăm cấp nhà nước qua lại của hai Chính phủ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chuẩn hóa xét nghiệm thế giới, chính thức “vén màn bí mật” về bệnh viêm gan D tại Việt Nam

Thạc sỹ-bác sỹ chuyên khoa 2 Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết virus viêm gan D chỉ xuất hiện ở người đã nhiễm virus viêm gan B.

Khi vào cơ thể, virus gây tổn thương gan nặng nề hơn so với nhiễm viêm gan B đơn thuần. Khi hai loại virus này “đi chung," tốc độ tiến triển xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2-3 lần. Nhiều người bệnh viêm gan B diễn tiến xơ gan nhanh, chuyển nặng chỉ trong vài năm có khi yếu tố đồng mắc viêm gan D.

Xác định virus viêm gan D cần có những xét nghiệm rất đặc hiệu, không dễ thực hiện, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn các xét nghiệm viêm gan B thông thường.

Để nghiên cứu HEP-D theo chuẩn quốc tế, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus viêm gan siêu vi D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đồng thời, các chuyên gia của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về về các kỹ thuật chuyên sâu liên quan cho đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn sở hữu Trung tâm Giải phẫu bệnh-Tế bào hiện đại và đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về giải phẫu bệnh như CAP toàn diện, ISO 15189:2012, chứng nhận uy tín từ Hội Bệnh học Hoa Kỳ. Với năng lực dẫn đầu về xét nghiệm, Tâm Anh hướng tới trở thành trung tâm tiếp nhận và xử lý bệnh phẩm cho bệnh nhân viêm gan D khu vực và quốc tế.

Bên cạnh năng lực xét nghiệm, giải phẫu bệnh vượt trội, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn sở hữu hàng loạt công nghệ, thiết bị hiện đại trong chẩn đoán, đánh giá các bệnh lý liên quan mật thiết với viêm gan B, D và các bệnh khác về gan, mật, bao gồm hệ thống máy siêu âm Acuson Sequoia; GE E10s và GE Fortis kết hợp kỹ thuật mới ARFI siêu âm đàn hồi; hệ thống các “siêu máy” CT hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt và MRI 3 Tesla hiện đại hàng đầu thế giới.

Chính thức tiếp nhận đăng ký tham gia từ người bệnh

Nhằm động viên người bệnh viêm gan B xét nghiệm đánh giá nguy cơ đồng nhiễm để có kế hoạch kiểm soát bệnh hiệu quả, duy trì sức khỏe cho bản thân và sự an toàn cho cộng đồng, Viện nghiên cứu Tâm Anh tài trợ toàn bộ cho gần 2.500 ca xét nghiệm đầu tiên.

Từ ngày 25/11, 3 bệnh viện đang triển khai nghiên cứu (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai) sẽ bắt đầu tuyển người bệnh.

Bác sỹ Phương Lễ Trí cho biết người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại.

Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, người bệnh có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường của họ."

Giáo sư Harry B. Greenberg, “cha đẻ” của vaccine Rota thế hệ đầu tiên, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (áo xanh) trực tiếp thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2023. (Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Nghiên cứu HEP-D giữa 2 viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và Hoa Kỳ được kỳ vọng cung cấp thêm cho các nhà quản lý y tế và các chuyên gia lĩnh vực viêm gan tại Việt Nam các dữ liệu khoa học chính xác với độ lớn chưa từng có tại Việt Nam, từ đó có thêm dữ liệu để đưa ra các chiến lược quản lý bệnh viêm gan tại Việt Nam hiệu quả hơn.

Đồng thời, Viện Nghiên cứu Tâm Anh cũng kỳ vọng sớm đưa thuốc phát minh đặc trị viêm gan D của các nhà khoa học Stanford về Việt Nam trong bối cảnh chưa có thuốc đặc trị./.

Theo TTXVN