Tài sản giới tỷ phú toàn cầu tăng nhanh gấp ba lần trong năm 2025

Báo cáo của tổ chức Oxfam công bố ngày 19/1, nhân dịp Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc tại Davos, tài sản của các tỷ phú đã tăng hơn 16% trong năm 2025, nhanh gấp ba lần so với mức trung bình của 5 năm trước đó, lên 18,3 nghìn tỷ đô la , mức cao nhất trong lịch sử.

Báo cáo về bất bình đẳng toàn cầu của Oxfam ngày 19 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Oxfam

Báo cáo của Oxfam có tiêu đề “Chống lại sự thống trị của người giàu: Bảo vệ tự do khỏi quyền lực của tỷ phú" chỉ ra rằng, sự gia tăng đột biến của khối tài sản tỷ phú toàn cầu là kết quả từ sự cộng hưởng của các yếu tố công nghệ và chính sách kinh tế vĩ mô.

Về mặt thị trường, sự bùng nổ của cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), được xem là động lực tăng trưởng chính. Các tập đoàn lớn trong lĩnh vực bán dẫn và phần mềm đã ghi nhận mức định giá tăng vọt trong năm 2025, trực tiếp đưa tài sản của những cổ đông sáng lập lên các nấc thang mới.

Song song với đó, các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh vai trò của các biến động chính sách tại Mỹ. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai (2025), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc gia hạn và mở rộng Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm đồng thời thực hiện các biện pháp nới lỏng quy định trên diện rộng trong các lĩnh vực tài chính và năng lượng. Các chính sách này không chỉ tạo điều kiện cho lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao mà còn thúc đẩy làn sóng mua lại cổ phiếu, từ đó làm gia tăng giá trị tài sản ròng của giới siêu giàu với tốc độ nhanh gấp ba lần so với mức trung bình của giai đoạn 5 năm trước đó.

Theo Oxfam, các tỷ phú có khả năng nắm giữ chức vụ chính trị cao gấp 4.000 lần so với một công dân bình thường. Oxfam cảnh báo rằng giới siêu giàu đang dùng tiền để thao túng chính trị, truyền thông và hệ thống tư pháp nhằm bảo vệ tài sản cá nhân. Điều này diễn ra trong bối cảnh cứ bốn người thì có một người không thường xuyên có đủ ăn và gần một nửa dân số thế giới sống trong cảnh nghèo đói

Báo cáo cũng nêu rõ vai trò ngày càng lớn của các tỷ phú trong lĩnh vực truyền thông. Hiện nay, giới siêu giàu sở hữu hơn một nửa các tập đoàn truyền thông lớn trên thế giới và toàn bộ các nền tảng mạng xã hội chính, làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của truyền thông và quyền tự do ngôn luận.

Trước thực trạng này, Oxfam kêu gọi các chính phủ xây dựng kế hoạch giảm bất bình đẳng quốc gia, đánh thuế hiệu quả đối với giới siêu giàu, siết chặt ranh giới giữa tiền bạc và chính trị, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền tự do và vai trò chính trị của người dân.

Nhật Lệ

Nguồn: Oxfam, Reuters