Tái khởi động ngành chăn nuôi sau bão lũ

Dưới tác động của đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10/2025, lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh chịu thiệt hại nặng nề. Để khôi phục sản xuất, tái đàn vật nuôi sau bão lũ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, vệ sinh chuồng trại, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Nhiều hộ chăn nuôi xã Triệu Sơn thực hiện vệ sinh môi trường sau mưa lũ hiệu quả, tái đàn chăn nuôi an toàn.

Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, gia súc, gia cầm, thủy sản bị chết, trôi, chuồng trại tốc mái, trang thiết bị phục vụ chăn nuôi bị hỏng mà còn gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nước rút, nhiều xác vật nuôi bị mắc kẹt trong chuồng trại, kênh mương, ven sông, thậm chí dạt vào vườn nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục. Lực lượng thú y, dân quân được huy động phối hợp cùng người dân thu gom, chôn lấp, tiêu hủy xác vật nuôi; đồng thời phun thuốc tiêu độc, rắc vôi bột khử trùng, khơi thông chuồng trại và khu vực chăn thả.

Sau hơn một tháng xảy ra thiên tai, hoạt động chăn nuôi của người dân đã được tái khởi động, đàn gia súc, gia cầm phát triển an toàn, không xuất hiện dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trung tuần tháng 11, chúng tôi đến tìm hiểu thực tế tại xã Yên Phú. Gia đình bà Đỗ Thị Loan ở khu trang trại Đồng Trang, có kinh nghiệm hàng chục năm chăn nuôi lợn quy mô trang trại. Trong và sau cơn bão số 10, số 11 vừa qua, gia đình bà Loan đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Bà Loan cho biết: “Mưa lũ đã làm các dãy chuồng lợn của gia đình bị ngập gần 1m, khiến toàn bộ nền chuồng và hệ thống máng ăn, uống bị bám bùn, rất dễ phát sinh vi khuẩn. Ngay khi nước rút, gia đình tôi tiến hành rửa chuồng, phun khử trùng và rải vôi quanh khu vực chăn nuôi. Tôi cũng điều chỉnh khẩu phần ăn, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng cho đàn lợn”. Hiện, hơn 400 con lợn thịt và hơn 100 con lợn nái của gia đình bà Loan phát triển khỏe mạnh, an toàn, dự kiến xuất chuồng, bán ra thị trường đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tương tự, gia đình ông Ma Văn Kháng ở xã Thắng Lợi dự kiến xuất chuồng gần 100 con lợn thịt phục vụ thị trường tết cho biết đang “căng mình” chăm sóc đàn lợn sau lũ. Ông Kháng tăng cường phun tiêu độc, khử trùng 3 lần/tuần, phun thuốc diệt ruồi muỗi 2 lần/ngày để hạn chế côn trùng mang mầm bệnh. Ngoài ra, mọi thành viên trong gia đình khi ra vào khu vực chăn nuôi đều phải thay đồ, rửa tay và xịt khử trùng nhằm đảm bảo an toàn sinh học tuyệt đối. “Mất công chút nhưng bảo vệ đàn lợn lúc này là trên hết. Nếu để xảy ra dịch bệnh thì thiệt hại sẽ nhân lên gấp nhiều lần”, ông Kháng cho hay.

Được biết, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, xử lý môi trường sau ngập lụt, Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện các bước vệ sinh, khử trùng chuồng trại sau lũ, thu gom xác vật nuôi, phun thuốc tiêu độc, gia cố chuồng trại và khơi thông hệ thống thoát nước. Cụ thể, xử lý toàn bộ khu vực chăn nuôi bị ảnh hưởng mưa lũ, ngập lụt kéo dài bằng biện pháp sinh học hoặc đào sâu chôn chặt, đốt; xác động vật phải được chôn kỹ ở những nơi cao ráo không bị ngập nước, trước khi chôn lấp phải dùng vôi bột hoặc các thuốc sát trùng; hố chôn sau khi lấp cần được phun tiêu độc, khử trùng trên khắp bề mặt... Bên cạnh đó, đối với chuồng trại, người dân gia cố, sửa chữa lại hệ thống nước, xử lý nước thải phải cọ rửa toàn bộ tường xây, vách ngăn, nền chuồng, dụng cụ chăn nuôi bằng nước sạch; khơi thông cống, rãnh thoát nước; dùng vôi bột, thuốc sát trùng để tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi... Đối với những vật nuôi còn lại, người dân tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, chủ động dùng vắc-xin để phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...

Cùng với đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở chăn nuôi tại vùng bị ngập lụt để hướng dẫn người dân tiến hành chôn lấp, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết do mưa lũ; kiểm tra tại các hồ, đập, sông, suối, kênh mương, kịp thời phát hiện tình trạng vứt xác động vật ra môi trường; tích cực giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh cũng khuyến cáo người dân, để chuẩn bị cho tái đàn, khôi phục sản xuất, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định. Đồng thời, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh.

Với sự chủ động từ các địa phương, sự hỗ trợ tích cực từ các ngành chức năng, cùng nỗ lực của bà con nông dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang từng bước được phục hồi.

Bài và ảnh: Minh Hà