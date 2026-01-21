Sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc

Gặp ông Lê Văn Toàn, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Hóa vào một buổi sáng cuối tuần khi ông đang cùng bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm và cẩn thận cắt tỉa cây xanh, chậu hoa dọc hai bên đường, dễ dàng nhận thấy sự gần gũi, thân thiện trong phong cách làm việc của ông. Không nề hà việc lớn nhỏ, ông luôn nhiệt tình, thân thiện, trò chuyện và tươi cười cùng mọi người xung quanh. Mặc dù khiêm tốn nói về những đóng góp của bản thân, nhưng nhìn diện mạo khu phố Ngọc Tỉnh hôm nay ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống của người dân được nâng cao đã phần nào nói lên được những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của ông suốt nhiều năm qua.

Ông Lê Văn Toàn (ngoài cùng bên phải) luôn được cán bộ, Nhân dân tín nhiệm, quý mến.

Suốt 28 năm gắn bó với việc của dân, ông Lê Văn Toàn luôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin yêu, quý trọng bởi sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc vì đời sống Nhân dân và sự phát triển của khu phố. Trải qua nhiều vị trí công việc, ở cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Một trong những dấu ấn nổi bật của ông là vào năm 2022, trước thời điểm khu phố Ngọc Tỉnh (trước kia là thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú) sáp nhập vào thị trấn Thiệu Hóa cũ, địa phương đã bắt tay vào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Trên cương vị đảm nhận “2 vai”, ông Lê Văn Toàn đã cùng với cấp ủy bàn bạc, thảo luận, thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề sát với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, ông cùng cấp ủy chi bộ đã tổ chức các cuộc họp để tuyên truyền, triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng trong Nhân dân.

Nhớ lại thời gian đầu bắt tay vào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, ông Toàn cho biết: "Qua rà soát, thôn Ngọc Tỉnh gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc mở rộng đường giao thông theo tiêu chí NTM kiểu mẫu. Để tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong Nhân dân, thôn đã thành lập ban vận động XDNTM kiểu mẫu và khi bắt tay vào thực hiện, cấp ủy cùng MTTQ, các tổ chức đoàn thể đến trực tiếp từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ lợi ích khi đường giao thông được mở rộng”.

Nhờ làm tốt công tác dân vận với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, vì vậy cán bộ, đảng viên và Nhân dân Ngọc Tỉnh đã tự nguyện hiến trên 800m2 đất, hàng loạt tường rào cũng được tháo dỡ, để đường làng được rộng mở từ 2m lên 4m. Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân còn tự nguyện đóng góp kinh phí để bê tông hóa các tuyến đường, xây dựng rãnh thoát nước có nắp đậy. Nhà văn hóa được nâng cấp, chỉnh trang khang trang với đầy đủ các thiết chế văn hóa, khu thể thao được lắp đặt những dụng cụ thể thao để Nhân dân đến tập luyện...

Cuối năm 2024, thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú sáp nhập vào thị trấn Thiệu Hóa và mang tên mới là khu phố Ngọc Tỉnh, đến ngày 1/7/2025 thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thị trấn Thiệu Hóa sáp nhập với các xã: Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Thiệu Long để thành lập xã Thiệu Hóa. Trong bối cảnh đó, ông Lê Văn Toàn tiếp tục vận động Nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khu dân cư. Đến nay, 100% các tuyến đường được bê tông hóa, hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ; người dân cũng tích cực trồng và chăm sóc hàng rào xanh, cây cảnh dọc hai bên đường; đồng thời vẽ 28 bức tranh bích họa đã tô điểm cho bức tranh trong khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Sự đổi thay đó, không chỉ làm đẹp khu phố mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

Ông Toàn cùng với ban phát triển khu phố còn tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp hiện đại, kết hợp dịch vụ - thương mại, góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân với thu nhập bình quân đạt 78 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo. Bên cạnh đó, ông cũng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhờ đó, hằng năm toàn khu phố có 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Từ lâu, nhà văn hóa khu phố vào mỗi buổi sáng hay chiều đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, nơi người dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.

“Còn sức khỏe, được Đảng cử, dân tin, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công việc này. Đối với tôi, niềm vui, sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc, động lực để tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp tâm sức của mình cùng sự đoàn kết, thống nhất trong Nhân dân đưa khu phố Ngọc Tỉnh trở thành vùng quê đáng sống”, ông Lê Văn Toàn nhấn mạnh.

Từ vùng quê còn nhiều khó khăn, quê hương Ngọc Tỉnh hôm nay đang khởi sắc từng ngày mang dáng dấp của đô thị, sự thay đổi đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức đoàn thể cùng sự đồng thuận trong Nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của Bí thư chi bộ, trưởng khu phố Ngọc Tỉnh Lê Văn Toàn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu