Sóng Xuân – Đêm nhạc chào năm mới 2026 tại Nobel School Quảng Xương

Hướng tới chào đón năm mới 2026 trong không khí tươi vui, giàu cảm xúc, Hệ thống Giáo dục Nobel School đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Sóng Xuân” vào tối 7/2/2026 tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School III Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Đêm nhạc “Sóng Xuân” mở ra không gian nghệ thuật rực rỡ, giàu cảm xúc chào đón năm mới 2026.

Chương trình nghệ thuật “ Sóng Xuân” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, lấy cảm hứng từ vùng đất biển Quảng Xương, nơi của nắng, gió, thuyền và sóng. Mỗi tiết mục là một “nhịp sóng” mang theo khát vọng, niềm tin và tinh thần vươn lên của thế hệ trẻ trong mùa xuân mới. Chương trình không chỉ là đêm nghệ thuật chào năm mới mà còn là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục và kết nối cộng đồng sâu sắc.

Đông đảo học sinh, phụ huynh và người dân địa phương tham dự, hòa mình vào không khí sôi động của chương trình.

Chương trình đã thu hút hơn 2.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên cùng khách mời tham dự. Sự kiện diễn ra với chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu do học sinh và giáo viên Nobel School biểu diễn, cùng sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời với những phần trình diễn giàu cảm xúc, phù hợp tinh thần tuổi trẻ và các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng trong không khí xuân ấm áp, sôi động.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa học sinh, giáo viên Nobel School và nghệ sĩ khách mời, lan tỏa thông điệp giáo dục và nghệ thuật song hành, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật, “Sóng Xuân” hướng tới khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về vùng đất biển giàu truyền thống; tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh; đồng thời góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khích lệ sự tự tin, sáng tạo và tinh thần sống tích cực của học sinh Nobel School.

Phương Đỗ