Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Thùy Linh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp các trường học. Không chỉ rực rỡ với sắc xuân rộn ràng từ cành mai vàng, đào thắm, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết cổ truyền. Qua từng việc làm cụ thể, học sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng sống mà các em có cảm nhận rõ hơn, từ đó, yêu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với Tết Nguyên đán.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Những ngày cuối năm, không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp các trường học. Không chỉ rực rỡ với sắc xuân rộn ràng từ cành mai vàng, đào thắm, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết cổ truyền. Qua từng việc làm cụ thể, học sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng sống mà các em có cảm nhận rõ hơn, từ đó, yêu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với Tết Nguyên đán.

Hoạt động trải nghiệm gắn với Tết Nguyên đán tại các trường học.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với Tết cổ truyền như gói bánh chưng, làm mứt, trang trí không gian xuân đã mang đến không khí rộn ràng, sôi nổi tại các trường học.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Hoạt động gói bánh chưng trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong chuỗi trải nghiệm. Tại trường mầm non Vietkid, các em được vào không khí háo hức làm bánh chưng – biểu tượng của đất trời, lòng biết ơn tổ tiên và giá trị sum họp gia đình trong dịp Tết.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh trường Tiểu học Ba Đình cùng chuẩn bị nguyên liệu và công đoạn gói bánh chưng, như: vo gạo nếp, rửa lá dong, sắp xếp đậu xanh, thịt lợn – những việc làm chừng giản đơn nhưng chứa đựng nhiều bài học văn hóa.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Không chỉ dừng lại ở việc làm bánh, dưới sự hướng dẫn của cô giáo và phụ huynh, học sinh còn được trực tiếp làm làm mứt dừa - món ẩm thực xuất hiện trên mâm cỗ ngày tết của nhiều gia đình.

Nhiều học sinh chia sẻ rằng, thông qua các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết truyền thống các em không chỉ thấy hào hứng tham gia mà còn hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Những mẻ mứt dừa nhiều màu sắc được hoàn thiện trong sự chăm chút của học sinh và giáo viên, mang hương vị Tết lan tỏa khắp sân trường.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Những góc trải nghiệm như viết thư pháp, vẽ tranh Tết, làm thiệp chúc mừng... giúp các em vừa phát huy sáng tạo, vừa kết nối với những giá trị truyền thống lâu đời của người Việt.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Các trò chơi dân gian như: kéo co, ô ăn quan, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống được học sinh thích thú trải nghiệm tạo nên không khí rộn ràng ngày Tết.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Không khí Tết càng thêm rộn rã hơn khi các em nhỏ được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ mừng xuân.

Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Nụ cười rạng rỡ của học sinh khi hoàn thành các sản phẩm trải nghiệm là minh chứng cho hiệu quả giáo dục từ những hoạt động gắn học với hành, gắn nhà trường với văn hóa truyền thống.

Các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết truyền thống không chỉ tạo niềm vui và sự gắn kết cho học sinh sau những giờ học căng thẳng, mà còn là hình thức giáo dục văn hóa chủ động, giúp thế hệ trẻ hiểu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thùy Linh

Từ khóa:

#Tết cổ truyền #Trường học #giá trị văn hóa truyền thống #Tết nguyên đán #Kỹ năng sống #hoạt động trải nghiệm #Mâm ngũ quả #Không khí #Học sinh #Cuối năm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh