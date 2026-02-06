Sôi nổi trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học

Những ngày cuối năm, không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp các trường học. Không chỉ rực rỡ với sắc xuân rộn ràng từ cành mai vàng, đào thắm, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết cổ truyền. Qua từng việc làm cụ thể, học sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng sống mà các em có cảm nhận rõ hơn, từ đó, yêu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với Tết Nguyên đán.

Hoạt động trải nghiệm gắn với Tết Nguyên đán tại các trường học.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với Tết cổ truyền như gói bánh chưng, làm mứt, trang trí không gian xuân đã mang đến không khí rộn ràng, sôi nổi tại các trường học.

Hoạt động gói bánh chưng trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong chuỗi trải nghiệm. Tại trường mầm non Vietkid, các em được vào không khí háo hức làm bánh chưng – biểu tượng của đất trời, lòng biết ơn tổ tiên và giá trị sum họp gia đình trong dịp Tết.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh trường Tiểu học Ba Đình cùng chuẩn bị nguyên liệu và công đoạn gói bánh chưng, như: vo gạo nếp, rửa lá dong, sắp xếp đậu xanh, thịt lợn – những việc làm chừng giản đơn nhưng chứa đựng nhiều bài học văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở việc làm bánh, dưới sự hướng dẫn của cô giáo và phụ huynh, học sinh còn được trực tiếp làm làm mứt dừa - món ẩm thực xuất hiện trên mâm cỗ ngày tết của nhiều gia đình.

Nhiều học sinh chia sẻ rằng, thông qua các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết truyền thống các em không chỉ thấy hào hứng tham gia mà còn hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc.

Những mẻ mứt dừa nhiều màu sắc được hoàn thiện trong sự chăm chút của học sinh và giáo viên, mang hương vị Tết lan tỏa khắp sân trường.

Những góc trải nghiệm như viết thư pháp, vẽ tranh Tết, làm thiệp chúc mừng... giúp các em vừa phát huy sáng tạo, vừa kết nối với những giá trị truyền thống lâu đời của người Việt.

Các trò chơi dân gian như: kéo co, ô ăn quan, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống được học sinh thích thú trải nghiệm tạo nên không khí rộn ràng ngày Tết.

Không khí Tết càng thêm rộn rã hơn khi các em nhỏ được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ mừng xuân.

Nụ cười rạng rỡ của học sinh khi hoàn thành các sản phẩm trải nghiệm là minh chứng cho hiệu quả giáo dục từ những hoạt động gắn học với hành, gắn nhà trường với văn hóa truyền thống.

Các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết truyền thống không chỉ tạo niềm vui và sự gắn kết cho học sinh sau những giờ học căng thẳng, mà còn là hình thức giáo dục văn hóa chủ động, giúp thế hệ trẻ hiểu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thùy Linh