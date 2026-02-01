Sở Xây dựng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong các ngày 31/1 và 1/2, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tổ chức thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Đây là hoạt động thiết thực của Sở Xây dựng nhằm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 9/8/2024 của UBND tỉnh về việc đỡ đầu các đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Trong chuyến công tác, thay mặt lãnh đạo Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Lại Thế Khái đã thông tin khái quát tình hình triển khai nhiệm vụ và kết quả đạt được trong lĩnh vực xây dựng, giao thông - vận tải, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn bình yên vùng biên giới, giúp Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lại Thế Khái gửi đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và Đồn Biên phòng Pù Nhi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, tiếp tục xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, ngày càng phát triển...

Trong các chuyến thăm, Sở Xây dựng đã trao tặng Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và Đồn Biên phòng Pù Nhi mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Đỗ Đức