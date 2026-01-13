Sở Xây dựng: Nội dung báo chí phản ánh liên quan tình trạng sạt lở bờ sông Lò là đúng thực tế

Liên quan đến nội dung được phản ánh trong bài viết "Nỗi lo sông Lò..." của tác giả Đình Giang, đăng tải trên Báo điện tử Thanh Hóa ngày 7/12/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Căn nhà của chị Hà Thị Điều, bản Din, xã Trung Hạ bị lũ cuốn sập. (Ảnh: Đình Giang)

Bài viết phản ánh: Chưa năm nào người dân xã vùng cao Trung Hạ phải đối mặt với thiệt hại nặng nề như mùa bão lũ năm nay. Liên tiếp các cơn bão lớn đã gây thiệt hại lớn về hạ tầng giao thông, nhà cửa của người dân. Không ít vị trí bị khoét “hàm ếch” ăn sâu vào Quốc lộ 217, uy hiếp trực tiếp công trình giao thông và nhà cửa ven đường. Trong bối cảnh thiên tai diễn biến bất thường, người dân mong muốn có một giải pháp tổng thể, thay vì chỉ xử lý những điểm sạt lở riêng lẻ. Tình trạng xói mòn đã xuất hiện liên tục nhiều năm và ngày càng phức tạp, việc đầu tư hệ thống kè kiên cố và bố trí các khu tái định cư an toàn được xem là giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân ven sông yên tâm ổn định cuộc sống.

Nội dung báo chí phản ánh là đúng với tình hình thực tế

Ngày 26/12/2025, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và UBND xã Trung Hạ tiến hành kiểm tra hiện trường. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng nhận định nội dung báo chí phản ánh là đúng với tình hình thực tế.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác xác định hiện trường sạt lở sông Lò, cụ thể như sau:

Tuyến QL.217 qua địa bàn xã Trung Hạ do ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 10 năm 2025 đã bị sạt lở 6 vị trí taluy âm tại các vị trí Km128+500, Km130+00, Km130+430, Km132+250, Km133+100, Km133+200. Tại thời điểm kiểm tra Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đang triển khai thi công khắc phục thiệt hại theo Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh; thời gian hoàn thành trong Quý 2 năm 2026.

Phạm vi sạt lở taluy âm trên QL.217 có 2 hộ dân bản Din, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra; trong đó có 1 nhà đã sập, 1 nhà không đảm bảo an toàn. Theo báo cáo của UBND xã Trung Hạ, 2 hộ dân này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số nhà hảo tâm hỗ trợ một phần kinh phí để di dời đến các vị trí xen ghép của các khu dân cư.

Trên tuyến đường từ QL.217 đi xã Trung Xuân (cũ), sạt lở taluy âm, taluy dương nhiều vị trí trên toàn tuyến; nhiều vị trí sạt lở taluy âm vào đến mặt đường; trên tuyến có cầu bản Cạn hư hỏng sạt lở tứ nón mố cầu.

Cầu bản Lầm (nằm trên đường từ QL.217 đi bản Lầm) hư hỏng, sạt lở tứ nón mố cầu M2, lan can cầu một số vị trí bị rạn nứt.

Việc sạt lở sông Lò qua địa bàn bản Xầy, xã Trung Hạ đã ảnh hưởng đến 4 hộ dân sinh sống dọc theo QL.217. UBND xã Trung Hạ đã bố trí phương án vào khu tái định cư tập trung của bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ.

Sau khi các ngành chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, ngày 30/12/2025, UBND xã Trung Hạ đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở tại đoạn đường từ QL217 đi xã Trung Xuân (cũ); thực hiện kè chống sạt lở trên sông Lò trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030; đồng thời, thống nhất chủ trương đầu tư dự án ổn định dân cư có nguy cơ cao do sạt lở đất, đá tại bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Đến nay, một số nội dung báo chí phản ánh đã được các Sở, ngành tham mưu báo cáo UBND tỉnh và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó có việc khắc phục các vị trí sạt lở taluy âm trên tuyến QL.217, Sở Xây dựng đã và đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ triển khai thi công đảm bảo hoàn thành trong Quý 2 năm 2026.

Đối với việc tái định cư cho các hộ dân bản Xầy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cập nhật vào Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030 và đã được UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương.

Việc xem xét triển khai dự án Kè chống sạt lở sông Lò trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cũng đã được UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát đề xuất danh mục thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn số 21663/UBND-THĐT ngày 6/12/2025.

Tuy nhiên, đối với những thiệt hại trên tuyến đường từ QL.217 đi Trung Xuân (cũ) và vị trí hư hỏng cầu bản Lầm được xác định là lớn, nguồn kinh phí vượt quá khả năng cân đối của ngân sách xã. Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao UBND xã Trung Hạ hoàn thiện hồ sơ báo cáo; giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét nguồn kinh phí hỗ trợ cho xã để triển khai thực hiện.

Trong thời gian các dự án khắc phục hậu quả sạt lở sông Lò chưa được đầu tư xây dựng hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Trung Hạ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của tình trạng sạt lở; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai năm 2026 và các năm tiếp theo; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở để kịp thời xử lý khi có các tình huống phát sinh.

Nguyên Mai