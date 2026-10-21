SEICO Group phát triển giải pháp tổng thể nhà khung thép, kết cấu thép phục vụ cho công trình công nghiệp hiện đại

Trong bối cảnh các dự án công nghiệp ngày càng yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, nhiều chủ đầu tư có xu hướng ưu tiên các giải pháp có tính đồng bộ nhằm giảm thiểu sự chồng chéo giữa các hạng mục và nâng cao hiệu quả đầu tư và triển khai dự án. Trên nền tảng đồng hành cùng Chủ đầu tư từ khâu thiết kế, chế tạo và thi công lắp dựng hoàn thiện, SEICO Group phát triển hệ giải pháp toàn diện từ kết cấu chính đến các hạng mục phụ trợ về bao che, tấm sàn, tấm lợp và hệ sơn bảo vệ.

Công trình công nghiệp hiện đại cần giải pháp tổng thể hơn

Sự phát triển của các dự án nhà máy, nhà xưởng, kho logistics và trung tâm sản xuất đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xây dựng. Bên cạnh khả năng đáp ứng về khối lượng và tiến độ, các chủ đầu tư, tổng thầu ngày càng quan tâm đến sự phù hợp giữa các hạng mục trong tổng thể công trình.

Dự án Nhà máy sản xuất & Chế biến bột đá siêu mịn ứng dụng đồng bộ các giải pháp tích hợp của SEICO, từ kết cấu thép, hệ bao che đến hệ sơn bảo vệ công nghiệp.

Đối với công trình sử dụng kết cấu thép, hiệu quả triển khai không chỉ phụ thuộc vào hệ khung chịu lực mà còn liên quan đến nhiều thành phần như hệ bao che, tôn lợp, sàn, lớp bảo vệ bề mặt và các giải pháp hỗ trợ khác. Đối với chủ đầu tư, việc sử dụng các giải pháp có tính liên kết cao còn giúp giảm số lượng đầu mối làm việc, thuận lợi hơn trong công tác phối hợp kỹ thuật, kiểm soát tiến độ và quản lý chất lượng giữa các hạng mục của dự án.

Đây cũng là xu hướng thúc đẩy các doanh nghiệp trong lĩnh vực kết cấu thép mở rộng năng lực từ sản xuất đơn lẻ sang cung cấp các giải pháp có tính liên kết cao hơn.

SEICO Group mở rộng giải pháp từ kết cấu đến các hạng mục công trình

Với nền tảng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và thi công kết cấu thép, nhà thép tiền chế, SEICO Group phát triển hệ giải pháp nhằm đáp ứng nhiều hơn các yêu cầu của công trình công nghiệp.

Từ năng lực cốt lõi về kết cấu thép, SEICO Group từng bước mở rộng hệ sản phẩm phục vụ công trình công nghiệp, bao gồm hệ bao che, tấm sàn SP Deck/Truss Deck và sơn công nghiệp.

Bên trong nhà máy sản xuất kết cấu thép SEICO tại Hải Phòng

Việc phát triển các nhóm sản phẩm này không chỉ nhằm mở rộng năng lực cung ứng mà còn hướng tới khả năng phối hợp đồng bộ giữa các hạng mục trong cùng công trình. Nhờ đó, các yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ và chất lượng có thể được xem xét theo hướng tổng thể ngay từ giai đoạn triển khai.

Hiện nay, hệ thống sản xuất của SEICO Group bao gồm các nhà máy kết cấu thép, tôn lợp và bao che, tấm sàn SP Deck/Truss Deck và sơn công nghiệp tại Hải Phòng. Năng lực sản xuất trực tiếp giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc phối hợp giữa các nhóm sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của nhiều loại hình công trình công nghiệp khác nhau.

Từ năng lực kết cấu thép đến giải pháp cho nhà xưởng công nghiệp

Trong quá trình triển khai các dự án xây dựng nhà xưởng, mỗi hạng mục đều có sự liên kết với nhau về thiết kế, sản xuất và thi công. Vì vậy, khả năng phối hợp giữa các nhóm giải pháp trở thành yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tính đồng bộ của công trình.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép, SEICO Group có nền tảng để tham gia từ giai đoạn xây dựng phương án, lựa chọn giải pháp kỹ thuật đến quá trình chế tạo và lắp dựng. Sự kết nối này giúp doanh nghiệp đánh giá các yêu cầu của dự án không chỉ ở góc độ sản phẩm mà còn từ khả năng triển khai thực tế tại công trường.

SEICO triển khai giải pháp đồng bộ kết cấu thép, hệ sàn SP Deck, hệ bao che và sơn công nghiệp cho nhà máy Nitto Denko - Bình Dương

Đối với các công trình như nhà thép tiền chế, nhà khung thép hay nhà xưởng công nghiệp, việc phối hợp giữa kết cấu thép, hệ bao che, sàn deck và các giải pháp sơn công nghiệp ngay từ đầu giúp hạn chế các phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời hỗ trợ tối ưu chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên tham gia dự án.

Hoàn thiện năng lực đồng hành cùng các dự án công nghiệp

Với nền tảng hơn 23 năm trong lĩnh vực kết cấu thép cùng hệ thống sản xuất tại Hải Phòng, SEICO Group tiếp tục hoàn thiện năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho công trình công nghiệp.

Từ kết cấu thép, hệ bao che, sàn deck đến sơn công nghiệp, doanh nghiệp hướng tới việc hỗ trợ chủ đầu tư và đối tác giảm đầu mối phối hợp, tăng tính đồng bộ giữa các hạng mục, đồng thời góp phần tối ưu chi phí, tiến độ và hiệu quả triển khai dự án..

Bên cạnh hệ thống 4 nhà máy hiện hữu, SEICO đang triển khai đầu tư nhà máy kết cấu thép số 3 tại Hải Phòng. Nhà máy được định hướng tập trung vào các sản phẩm kết cấu thép có yêu cầu kỹ thuật cao, phi tiêu chuẩn phục vụ cho các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo quốc phòng và các dự án công nghiệp quy mô lớn.

Việc mở rộng năng lực sản xuất giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng chế tạo, độ chính xác và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế được áp dụng trong nhiều dự án FDI, năng lượng, logistic và hạ tầng công nghiệp.

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