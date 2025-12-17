Sẽ khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án vào ngày 19/12

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 14/12, Bộ đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật.

Sáng 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 14/12, Bộ đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật; trong đó, có 148 công trình, dự án khởi công; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án; có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 3,4 triệu tỷ đồng.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ diễn ra sáng 19/12/2025, đúng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu.

Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký./.

Theo TTXVN