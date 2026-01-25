Sẽ giám định gần 8 tỷ đồng tiền mặt “đi xe khách” từ Hà Nội vào Đà Nẵng

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ giám định số tiền gần 8 tỷ đồng là tang vật thu giữ trong vụ trộm xảy ra trên xe khách.

Số tiền là tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí , lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng sẽ giám định số tiền là tang vật thu giữ được trong vụ án.

Trước đó, ngày 9/1, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được trình báo của ông V.Đ.T. (tài xế xe khách, quê thành phố Đà Nẵng) về việc bị mất 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt do khách hàng gửi từ Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Trần Minh Vũ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Ngô Đức Thành (SN 2003) và Trần Minh Vũ (SN 1989), cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng nói trên, đồng thời thu giữ 7,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, các nhà xe và đơn vị vận tải cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, nhất là đối với hàng hóa có giá trị lớn trong quá trình vận chuyển; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Thanh Tùng - Dân Trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/se-giam-dinh-gan-8-ty-dong-tien-mat-di-xe-khach-tu-ha-noi-vao-da-nang-20260125101753025.htm