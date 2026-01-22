Sau Nestlé, Danone và Lactalis đồng loạt thu hồi sản phẩm sữa cho trẻ sơ sinh

Ba trong số những tập đoàn sữa lớn nhất thế giới đang đồng loạt thu hồi và tạm ngừng lưu hành các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh sau lo ngại về nguy cơ nhiễm khuẩn. Sự việc bắt đầu từ Nestlé và đến ngày 21/1 đã lan rộng sang hai tập đoàn sữa hàng đầu của Pháp là Danone và Lactalis.

Trụ sở chính của tập đoàn sữa Lactalis, tại thị trấn Laval, miền Tây nước Pháp. Ảnh: Reuters.

Ngành sản xuất sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đã liên tiếp chao đảo bởi các đợt thu hồi trong thời gian gần đây.

Tập đoàn Lactalis của Pháp hôm 21/1 cho biết đang tiến hành thu hồi các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại 18 quốc gia do phát hiện cereulide trong một thành phần được cung ứng từ nhà cung cấp. Lactalis đã công bố danh sách sáu số lô sữa liên quan, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các lô sản phẩm khác đều an toàn.

Lactalis cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng thông tin này có thể gây lo ngại cho các bậc cha mẹ có con nhỏ” nhưng khẳng định các cơ quan chức năng của Pháp “chưa ghi nhận bất kỳ khiếu nại hay báo cáo nào liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm này.”

Nestlé đầu tháng này đã thu hồi các lô sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh tại hàng chục quốc gia do nghi ngờ nhiễm cereulide, một loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa. Hôm 17/1, Cơ quan Thực phẩm Singapore đã ra lệnh thu hồi phòng ngừa một lô sữa Dumex Dulac 1 có nguồn gốc Thái Lan của Danone và sữa NAN HA1 SupremePro có nguồn gốc Thụy Sĩ của Nestlé sau khi phát hiện cereulide.

Danone đã thu hồi một lô sản phẩm được sản xuất riêng cho thị trường Singapore. Ảnh: Reuters.

Các đợt thu hồi cho thấy chỉ một nguyên liệu đầu vào gặp sự cố cũng có thể nhanh chóng ảnh hướng đến ngành dinh dưỡng trẻ sơ sinh, lĩnh vực vốn được quản lý nghiêm ngặt, buộc cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải phản ứng tức thời nhằm tránh tổn hại uy tín và bảo vệ thị phần tại các thị trường của mình trên khắp thế giới.

Cổ phiếu Danone đã giảm khoảng 8,3% trong phiên giao dịch ngày 21/1, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2025. Công ty cho biết đang làm việc với cơ quan quản lý của Singapore và khẳng định các biện pháp kiểm soát đều xác nhận sản phẩm an toàn, không phát hiện bất kỳ bất thường nào liên quan đến Bacillus cereus, loại vi khuẩn có thể tạo ra độc tố cereulide.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Le Monde