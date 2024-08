Sạt lở núi Cao ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ ngày 22/7 đến 2/8 trên địa bàn huyện Bá Thước có mưa ở nhiều nơi, kéo dài trong nhiều ngày đã gây sạt lở tại núi Cao, thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng ảnh hưởng đến một số hộ dân trên địa bàn.

Khoảng 7 giờ ngày 2/8, tại thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng xảy ra sạt lở đất, đá trên núi Cao làm ảnh hưởng đến 7 hộ dân sinh sống dưới chân núi. Nhận được thông tin, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã triển khai phương án sơ tán 7 hộ dân, với 28 nhân khẩu sinh sống xung quanh khu vực sạt lở...

Hiện các hộ dân đã di chuyển đến gia đình người thân hoặc dựng chòi tạm ở nơi an toàn để tránh trú.

Chính quyền xã cũng cảnh báo, nghiêm cấm người dân không được qua lại tại khu vực sạt lở, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Tại hiện trường, điểm sạt lở kéo dài 400m từ đỉnh đến đường giao thông của thôn, khoảng 100m3 đất đá sạt lở đã làm khoảng 1.000m2 cây lâm nghiệp gồm lát, tre, luồng của các hộ dân bị gãy, đổ.

Bà Lò Thị Nga ở thôn Ấm Hiêu cho biết: “Gia đình tôi cùng 6 hộ dân khác sinh sống ở khu vực sạt lở rất nguy hiểm. Các gia đình mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền hỗ trợ di dời đến nơi ở mới để sớm ổn định cuộc sống”.

Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng Lương Văn Kiên cho biết: “Hiện tại, tình hình sạt lở đất, đá tại núi Cao vẫn chưa ổn định. Trước mắt, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tiếp tục tránh trú tại các gia đình người thân và dựng chòi tạm ở những nơi an toàn. Về lâu dài, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở ổn định cuộc sống lâu dài, đề nghị tỉnh Thanh Hóa và huyện Bá Thước có phương án bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân ở những nơi an toàn”.

Trao đổi về các biện pháp khắc phục sạt lở tại núi Cao, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Mai Hữu Phúc cho biết: “Thời gian tới, huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiện trạng điểm sạt lở trên núi Cao; gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân để có phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân".

