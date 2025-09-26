Sắp triển khai đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết về cơ bản đã sẵn sàng triển khai 5 dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo hiểm trên ứng dụng VNeID.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc triển khai dịch vụ công trên ứng dụng VNeID là thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương “thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử”.

Các dịch vụ công toàn trình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai 5 dịch vụ công toàn trình gồm: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe; Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia mới; chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện).

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải chủ động hơn nữa trong việc rà soát quy trình nghiệp vụ và ban hành quy trình riêng cho 5 dịch vụ công này trước ngày 30/9/2025.

Trong thời gian thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp, dự báo còn nhiều khó khăn do chưa đồng bộ hết được các dữ liệu từ các cơ quan ban, ngành, nên sẽ có một số thủ tục có thể còn vướng mắc, gây khó khăn nhất định cho người dân.

Do đó, các đơn vị phải dự kiến và đưa ra những giải pháp hiệu quả, nhằm đảm bảo tạo sự thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công này.

Theo VTV