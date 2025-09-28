Sáng mai (29/9), bão Bualoi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, rạng sáng mai (29/9) bão số 10 (bão Bualoi) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; đến khoảng 16h cùng ngày suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đường đi và cường độ của bão số 10 phát lúc 17h ngày 28/9/2025.

Hồi 16h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bão giữ nguyên hướng đi và tốc độ 20-25km/h, đến 4h ngày 29/9 đổ bộ trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 16h ngày 29/9, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào. Cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Rạng sáng 30/9, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển từ Thanh Hoá đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Trên đất liền khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều tối 28/9 đến sáng 29/9 khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối 28/9-30/9, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

NM