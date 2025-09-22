Sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học nếu bão RAGASA đổ bộ Thanh Hóa

Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa có Công văn số 3209/SGDĐT-VP gửi Chủ tịch UBND các xã, phường, lãnh đạo các trường học trong tỉnh về chủ động ứng phó với bão số 9 (RAGASA).

Bão số 5 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều trường học khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT ngày 22/9/2025 của Bộ GD&ĐT về việc chủ động ứng phó bão số 9 năm 2025; Công điện số 11/CĐ-PTDS ngày 18/9/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc ứng phó với bão trên Biển Đông.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Đồng thời, lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Các đơn vị, trường học rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao. Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát. Sẵn sàng tiếp nhận Nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học liên tục cập nhật thông tin, báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Sở GD&ĐT.

Linh Hương