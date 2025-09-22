Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học nếu bão RAGASA đổ bộ Thanh Hóa

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa có Công văn số 3209/SGDĐT-VP gửi Chủ tịch UBND các xã, phường, lãnh đạo các trường học trong tỉnh về chủ động ứng phó với bão số 9 (RAGASA).

Sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học nếu bão RAGASA đổ bộ Thanh Hóa

Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa có Công văn số 3209/SGDĐT-VP gửi Chủ tịch UBND các xã, phường, lãnh đạo các trường học trong tỉnh về chủ động ứng phó với bão số 9 (RAGASA).

Sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học nếu bão RAGASA đổ bộ Thanh Hóa

Bão số 5 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều trường học khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT ngày 22/9/2025 của Bộ GD&ĐT về việc chủ động ứng phó bão số 9 năm 2025; Công điện số 11/CĐ-PTDS ngày 18/9/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc ứng phó với bão trên Biển Đông.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Đồng thời, lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Các đơn vị, trường học rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao. Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát. Sẵn sàng tiếp nhận Nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học liên tục cập nhật thông tin, báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Sở GD&ĐT.

Linh Hương

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND #Ứng phó #Phương án #Trực tuyến #Thanh hóa #Bão số 9 #Trường học #Phòng chống thiên tai #sẵn sàng #Đổ bộ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chính sách thiết thực, niềm tin lan tỏa

Chính sách thiết thực, niềm tin lan tỏa

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/6/2025, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND với nội dung mang tính đột phá: Miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thông qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND...
Bảo vệ hành lang an toàn đê điều

Bảo vệ hành lang an toàn đê điều

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hệ thống đê điều từ lâu đã được coi là lá chắn vững chắc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc bảo vệ hành lang an...
Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiệu Trung đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở hạ tầng và không ngừng nâng cao phong cách, tinh thần trách nhiệm phục...
Vận hành an toàn công trình thủy điện trên sông Mã

Vận hành an toàn công trình thủy điện trên sông Mã

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, ngành công thương, các đơn vị khai thác thủy điện cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trên sông...
Vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Xây dựng Đảng
Nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và bảo đảm hệ thống dịch vụ công (DVC) vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long