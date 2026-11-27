Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức vào ngày 28/11/2026, với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Hội thảo với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, xã, phường trong tỉnh; các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, nền tảng VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.