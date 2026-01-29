Sẵn sàng cho hội chợ Hoa đào - Hoa cây cảnh xuân Bính Ngọ xã Hợp Tiến

Những ngày tiết xuân đang về, những cành đào hồng thắm và cây quất trĩu quả đã sẵn sàng khoe sắc tại xã Hợp Tiến, báo hiệu Tết Nguyên đán cận kề. Trong không khí rộn ràng ấy, công tác chuẩn bị cho Hội chợ Hoa đào - Hoa cây cảnh Xuân Bính Ngọ đang được địa phương khẩn trương hoàn tất, hứa hẹn mang đến một không gian ngập tràn sắc xuân, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm và mua sắm hoa, cây cảnh của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Hiện xã Hợp Tiến có 600 hộ trồng đào, quất với diện tích 87,65 ha, trong đó có gần 50 ha trồng đào, tập trung ở các thôn Đông Thành, Tiến Thành...

Mặc dù năm nay thời tiết không được thuận lợi, tuy nhiên, với kinh nghiệm trồng đào, quất nhiều năm các hộ đã nỗ lực chăm sóc cây, “điều khiển” để hoa nở rộ vào đúng dịp tết.

Nhiều vườn quất được chăm tưới cẩn thận nên quả to, tròn đẹp bắt mắt...

Những ngày này, các nhà vườn đã bắt đầu đón khách đến thăm quan và mua sắm. Nhiều hộ trồng đào quất đã được khách đặt đến 70-80% số lượng cây ở vườn.

Nhiều vườn đã bán hết số lượng cây hoa năm nay, chỉ còn lại những gốc cây đang được chăm sóc để chuẩn bị cho mùa sau.

Gia đình chị Lê Thị Thúy (thôn Cát Lợi) năm nay trồng được 450 cây đào, hiện đã bán được khoảng 400 cây. Một số cây đẹp đang được chăm sóc để tham gia Hội chợ Hoa đào – Hoa cây cảnh Xuân Bính Ngọ.

Để quảng bá văn hóa truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương, xã sẽ tổ chức Hội chợ Hoa đào – Hoa cây cảnh Xuân Bính Ngọ trong 7 ngày, từ 3/2 đến 9/2/2026 (tức từ ngày 16 đến 22 tháng Chạp). Dự kiến hội chợ sẽ có 20 gian hàng với quy mô 1.000m2: gồm gian hàng đào, quất, cây cảnh, hoa lan và các sản phẩm OCCOP.

Ngoài trưng bày, quảng bá các sản phẩm cây đào, hoa cây cảnh, xã Hợp Tiến sẽ bình chọn, chấm điểm và trao giải cho những cây đẹp nhất tại Hội chợ. Đây là hoạt động thường niên được xã Hợp Tiến tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu giao lưu, mua bán hàng hóa của người dân và các nhà vườn. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng của địa phương.

Thùy Linh.