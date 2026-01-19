Sản phẩm du lịch mới - dấu ấn làm nên diện mạo Sầm Sơn

Xác định sản phẩm du lịch là yếu tố then chốt tạo sức cạnh tranh và gia tăng trải nghiệm cho du khách, phường Sầm Sơn đã tập trung đầu tư, đưa vào vận hành nhiều sản phẩm du lịch mới gắn với không gian biển, văn hóa và vui chơi giải trí.

Quảng trường biển Sầm Sơn - nơi kết nối các hoạt động vui chơi, giải trí, góp phần nâng tầm sản phẩm đô thị du lịch biển.

Trong các sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn là dự án được đầu tư với quy mô lớn, giữ vai trò trung tâm trong định hướng phát triển không gian đô thị du lịch của thành phố. Công trình gồm quảng trường biển rộng khoảng 2ha, sức chứa xấp xỉ 10.000 người, cùng trục cảnh quan lễ hội dài 2,6km, rộng 120m, kết nối từ quảng trường biển đến đại lộ Nam sông Mã, tạo nên một không gian liên hoàn, thông suốt.

Dự án được tư vấn thiết kế bởi ASPECT Studios (Úc) - đơn vị quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan. Với cách tiếp cận hiện đại, đồng bộ, quảng trường biển Sầm Sơn trở thành một biểu tượng mới của đô thị biển, vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện, lễ hội quy mô lớn, vừa là không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, thư giãn cho người dân và du khách. Trong tổng thể không gian, các hình tượng quen thuộc như Hòn Trống Mái, họa tiết trống đồng Đông Sơn được lồng ghép tinh tế trong thiết kế cảnh quan. Hệ thống tượng đài, tuyến phố đi bộ, đài phun nước, không gian trình diễn nhạc nước cùng hệ thống cây xanh tạo nên diện mạo kiến trúc sinh động, giàu tính thẩm mỹ.

Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã đi Sầm Sơn nhiều lần, nhưng năm nay cảm giác rất khác. Buổi tối không còn cảnh chỉ quanh quẩn trong khách sạn hay quán ăn, mà có thể dạo quảng trường, xem biểu diễn, tận hưởng không khí biển rất dễ chịu”.

Nếu Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội giữ vai trò là không gian sinh hoạt văn hóa - cộng đồng trung tâm của đô thị du lịch, thì Công viên nước Sun World Sầm Sơn lại tạo dấu ấn ở khía cạnh vui chơi, giải trí hiện đại, góp phần làm phong phú thêm hệ sản phẩm du lịch của phố biển. Với quy mô hơn 33,5ha, tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng, công viên nước này được xem là công viên nước ngoài trời lớn nhất miền Bắc, gồm 12 tổ hợp trò chơi nước, chia thành nhiều phân khu phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Kể từ khi chính thức khai trương, Công viên nước Sun World Sầm Sơn nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách mỗi ngày, tạo thêm sức hút cho du lịch Sầm Sơn trong mùa cao điểm. Không chỉ ghi điểm ở hệ thống trò chơi đa dạng, công viên còn được đánh giá cao nhờ dịch vụ đi kèm đồng bộ, không gian nghỉ ngơi sạch sẽ, cùng quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho du khách. Sản phẩm này không chỉ bổ sung loại hình vui chơi giải trí chất lượng cao mà còn giúp Sầm Sơn từng bước giảm sự phụ thuộc vào du lịch tắm biển thuần túy - vốn chịu nhiều tác động của thời tiết và tính mùa vụ.

Bên cạnh các sản phẩm giải trí, Sầm Sơn còn ghi dấu với Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - một sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử giàu chiều sâu. Không gian lưu niệm trang trọng, giàu giá trị giáo dục đã mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Sầm Sơn, thu hút các đoàn học sinh, cựu chiến binh và du khách yêu thích tìm hiểu lịch sử. Sự xuất hiện của sản phẩm này giúp Sầm Sơn không chỉ được nhớ đến là điểm nghỉ dưỡng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đáng chú ý, các sản phẩm du lịch mới không tồn tại đơn lẻ, mà được “kích hoạt” hiệu quả thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội được tổ chức xuyên suốt năm. Từ lễ khai mạc du lịch biển, lễ hội ẩm thực, marathon chào Sầm Sơn đến các giải thể thao quốc gia, mỗi sự kiện đều góp phần thổi bùng sức sống cho không gian du lịch, đưa các công trình mới nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách.

Có thể thấy, dấu ấn của các sản phẩm du lịch mới không chỉ nằm ở quy mô hay hình thức, mà ở cách Sầm Sơn tổ chức lại không gian đô thị, tạo nên những lớp trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Không chỉ du khách cảm nhận rõ sự thay đổi, mà chính người dân địa phương cũng đang từng ngày hưởng lợi từ những sản phẩm du lịch mới. Sự sôi động của quảng trường biển, các khu vui chơi, sự kiện đã mở ra thêm nhiều cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Trước yêu cầu phát triển bền vững, phường Sầm Sơn xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, tập huấn bài bản. Việc phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện cũng được coi là giải pháp then chốt, nhằm tạo nền tảng để Sầm Sơn không chỉ là điểm đến đông khách, mà còn là điểm đến đáng nhớ.

Bài và ảnh: Trần Hằng