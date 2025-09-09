Sản phẩm công nghệ chiến lược phải thúc đẩy giá trị, tạo đột phá ngay

Sáng 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về việc nghiên cứu, lựa chọn để đề xuất danh mục gồm 1 đến 3 sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nguyên tắc, tiêu chí và 3 sản phẩm ưu tiên triển khai ngay

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, Hội đồng Tư vấn quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương xác định mục tiêu, nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn sản phẩm.

Theo đó, sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay phải đảm bảo các nguyên tắc: Tính cấp thiết, khả năng thành công nhanh, tạo tác động lan tỏa; có sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp; phục vụ ngay việc phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên sản phẩm có khả năng thương mại hóa trong năm 2025.

Về tiêu chí lựa chọn, Bộ KH&CN đề xuất sản phẩm công nghệ chiến lược được xem xét lựa chọn phải thuộc nhóm sản phẩm tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg, phù hợp với các sáng kiến trong Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW và dựa trên 3 tiêu chí.

Thứ nhất, giải quyết các bài toán lớn của Việt Nam: Phục vụ mục tiêu quốc gia tăng trưởng 2 con số, chính quyền địa phương 2 cấp; tăng năng suất lao động; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ hai, năng lực cạnh tranh: Có khả năng thay thế nhập khẩu và có tiềm năng xuất khẩu, có quy mô thị trường đủ lớn, có khả năng thương mại hóa sớm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Những sản phẩm được lựa chọn phải trúng và đúng để có thể làm ngay, thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá ngay” - Ảnh: VGP/Thu Sa

Thứ ba, mức độ làm chủ công nghệ: Làm chủ thiết kế, làm chủ tích hợp hệ thống thành sản phẩm. Làm chủ các công nghệ lõi và đảm bảo giá trị của Việt Nam trong sản phẩm ở mức cao.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, căn cứ nghiên cứu, đánh giá của Bộ KH&CN và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ đã hoàn thiện đề xuất Danh sách các sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 và 3 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay.

Cụ thể, sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên; Nền tảng blockchain cho truy xuất nguồn gốc, tài sản số; Robot di động tự hành; Thiết bị bay không người lái.

Trong đó, 3 sản phẩm ưu tiên triển khai ngay là: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy: Bộ đã hoàn thiện đề xuất Danh sách các sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 và 3 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay - Ảnh: VGP/Thu Sa

Lựa chọn phải trúng và đúng, tác động ngay đến kinh tế - xã hội

Sau khi nghe báo cáo của Bộ KH&CN, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và đánh giá cao Bộ KH&CN đã triển khai nhiệm vụ bài bản, khoa học; đồng thời, cơ bản nhất trí với nguyên tắc, tiêu chí căn cứ để phân tích, đánh giá và lựa chọn sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên.

“Những sản phẩm được lựa chọn phải trúng và đúng để có thể làm ngay, thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá ngay”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý về khả năng làm chủ công nghệ lõi và cho rằng trong số rất nhiều doanh nghiệp tích cực đăng ký triển khai, các doanh nghiệp lớn có bề dày kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu phải tập trung ưu tiên, tiên phong, dẫn dắt.

Nhấn mạnh khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng đề nghị việc lựa chọn sản phẩm công nghệ chiến lược phải tính đến sự sẵn sàng của doanh nghiệp, yếu tố phát triển lâu dài ra thị trường thế giới, để đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực. Cùng với đó là có thể tác động ngay vào sản xuất, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, an sinh.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì với các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược trong việc giải quyết các bài toán của ngành. Trước mắt là ngành công thương và nông nghiệp, sau đó là giáo dục, y tế. Các bộ, ngành phải chủ động phân tích, đánh giá nhu cầu của ngành để “đặt hàng” phù hợp với bản sắc và hướng phát triển.

"Phải dùng công nghệ để thúc đẩy giá trị. Công nghệ là công cụ để thực hiện mục tiêu, đem lại tác động ngay, rõ nét cho sự phát triển của các ngành', Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

