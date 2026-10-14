Rút ngắn khoảng cách ở xã biên giới Mường Mìn

Mường Mìn là xã biên giới với địa hình chia cắt bởi sông suối. Giao thông cách trở, từng là “rào cản” đối với phát triển kinh tế- xã hội. Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông, xây dựng cầu kiên cố đã và đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho giao thương, tiêu thụ nông sản, mở rộng không gian phát triển ở địa phương.

Cầu bản Bơn khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối bản với trung tâm xã.

Gỡ “nút thắt” giao thông ở bản Bơn

Bản Bơn cách trung tâm xã Mường Mìn khoảng 4km, nhưng dòng sông Luồng từng khiến việc đi lại của người dân thêm cách trở. Trước năm 2012, mỗi khi qua sông, bà con chủ yếu dùng bè, mảng, vừa mất thời gian, vừa tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ. Giao thông khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và giao thương của người dân.

Từ kiến nghị của người dân, năm 2012, cầu treo bản Bơn được đầu tư xây dựng, đến khoảng năm 2014-2015 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cây cầu giúp việc đi bộ, đi xe máy qua sông thuận tiện hơn, phục vụ đời sống của hơn 100 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Tuy nhiên, cầu treo chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhất là các sản phẩm luồng, vầu. Nông, lâm sản sau thu hoạch chủ yếu được vận chuyển bằng xe máy hoặc bè, mảng, khiến chi phí tăng, việc tiêu thụ gặp khó khăn. Trong khi đó, vật liệu xây dựng và hàng hóa phục vụ sinh hoạt, sản xuất cũng khó đưa vào bản.

Ông Phạm Minh Hiếu, trưởng bản Bơn, cho biết: “Giao thông cách trở không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn hạn chế khả năng mở rộng sản xuất, phát huy lợi thế nông, lâm nghiệp của địa phương. Vì vậy, người dân kỳ vọng công trình cầu cứng và tuyến đường kết nối hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo tìm hiểu, công trình cầu và tuyến đường bản Bơn có tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, do UBND xã Mường Mìn làm chủ đầu tư. Đến nay, phần cầu cứng cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tập trung thi công đường dẫn hai đầu cầu và các hạng mục còn lại. Công trình đạt hơn 85% khối lượng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Theo đại diện nhà thầu thi công, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đường dẫn, đường nội bản và di dời đường dây điện 35kV gần khu vực cầu. Nguồn đá, cát tại chỗ hạn chế khiến chi phí vận chuyển tăng cao; thời tiết mưa lũ cũng gây trở ngại cho việc đưa máy móc, thiết bị vào công trường, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để tháo gỡ khó khăn, địa phương phối hợp với nhà thầu vận động người dân bàn giao mặt bằng, bố trí kinh phí di dời đường dây điện và xử lý các vướng mắc phát sinh. Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, cho biết: “Địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có cầu bản Bơn. Đồng thời phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để công trình hoàn thành theo kế hoạch. Khi cầu cứng và tuyến đường hoàn thành, ô tô có thể tiếp cận bản, việc vận chuyển nông, lâm sản và hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, góp phần giảm chi phí, mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, người dân có thêm điều kiện phát huy lợi thế sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống”.

Mở rộng kết nối, tạo dư địa phát triển

Một xã biên giới có địa hình phức tạp như Mường Mìn, đầu tư giao thông chính là “chìa khóa” mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Khi những điểm nghẽn về kết nối từng bước được tháo gỡ, việc lưu thông hàng hóa, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và liên kết giữa các bản có thêm điều kiện thuận lợi. Những năm qua, cùng với các công trình giao thông, xã Mường Mìn tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng, ưu tiên những tuyến đường có vai trò kết nối khu dân cư, phục vụ sản xuất và đời sống. Theo ông Ngân Văn Hanh, địa phương dự kiến đầu tư thêm 3 tuyến đường nội thôn, gồm 2 tuyến tại bản Chiềng và 1 tuyến tại bản Bơn, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển.

Cùng với đó, các công trình phục vụ dân sinh cũng được quan tâm triển khai. Tại khu tái định cư, công tác san lấp mặt bằng đã hoàn thành, địa phương đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng nhà ở. Trong lĩnh vực giáo dục, việc đầu tư xây dựng các điểm trường vùng biên tiếp tục được triển khai, góp phần cải thiện điều kiện học tập của học sinh... Việc đồng bộ các công trình hạ tầng được kỳ vọng tạo tác động bổ trợ lẫn nhau. Giao thông thuận lợi giúp người dân vận chuyển nông sản, tiếp cận thị trường; hạ tầng trường học được cải thiện tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục; khu dân cư được đầu tư xây dựng góp phần ổn định đời sống, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Theo báo cáo của địa phương, kinh tế - xã hội xã Mường Mìn tiếp tục chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt hơn 10%. Với địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các bản với trung tâm xã mà còn tạo điều kiện đưa nông sản đến gần hơn với thị trường. Cây cầu cứng ở bản Bơn đang dần hoàn thiện, mở ra kỳ vọng về những chuyến xe chở nông sản thuận lợi hơn, giảm sức người và chi phí vận chuyển, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Bài và ảnh: Đình Giang