Rộn ràng không khí "Tết xưa làng cổ" Đông Sơn

Những hoạt động tại "Tết xưa làng cổ' sẽ giúp người dân và du khách cùng giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ mai sau về phong tục Tết cổ truyền của ông cha ta từ ngàn xưa để lại; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của làng cổ Đông Sơn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình “Tết xưa, làng cổ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Sáng 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Làng cổ Đông Sơn, UBND phường Hàm Rồng đã tổ chức khai mạc chương trình “Tết xưa, làng cổ” Xuân Bính Ngọ năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Chương trình “Tết xưa làng cổ” Xuân Bính Ngọ 2026, được tổ chức với tinh thần kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo không gian vui chơi, trải nghiệm không khí tết cổ truyền, giúp cho du khách trải nghiệm không gian Tết xưa của làng quê Bắc bộ.

Chương trình được diễn ra từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tết Nguyên đán, bao gồm các chuỗi hoạt động: giới thiệu, bán sản phẩm tại chợ quê; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian; tổ chức hội thi nấu bánh chưng ; tổ chức các hoạt động ẩm thực, mua sắm tại làng cổ Đông Sơn; hoạt động ông đồ cho chữ ngày tết;tham quan, chụp ảnh check - in tại các điểm di tích lịch sử, các ngõ trong làng cổ...

Người dân trải nghiệm làm tò he trong không gian chợ Tết.

Trong những ngày diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa “Tết xưa làng cổ” Nhân dân và du khách du xuân sẽ trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm phiên chợ tết xưa của người Việt; tham gia những trò chơi trò diễn dân gian hấp dẫn mang đậm không khí Tết cổ truyền dân tộc như: bịt mắt đập nồi, đi cà kheo, chọi gà, ném còn, cờ tướng, cờ người, bịt mắt bắt dê, đánh chuyền, đá cầu, kéo co, bắt vịt; giao lưu văn hóa, văn nghệ; hòa mình vào không gian “Ông đồ cho chữ ngày tết” và “Ca trù”; xem cuộc thi “Nấu bánh chưng ”; được thưởng thức ẩm thực hương vị quê hương.

Đại biểu và người dân ghé thăm và thưởng lãm vẻ đẹp của các gian hàng, không gian phiên chợ Tết xưa.

Du khách cũng có thể check - in những hình ảnh ấn tượng với bức tường cổ kính, rêu phong, những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, con đường được trang trí cây nêu và đèn lồng đẹp mắt tại làng cổ Đông Sơn.

Đây là năm thứ tư “Tết xưa làng cổ” được được UBND phường Hàm Rồng tổ chức, với mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, là địa chỉ tham quan thú vị để người dân có dịp được tìm hiểu về phong tục, tập quán độc đáo gắn với ngày Xuân của dân tộc Việt Nam; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ trải nghiệm hoạt động Tết Nguyên đán đầy đủ, ý nghĩa hơn.

Ban tổ chức trao 23 suất quà cho các hộ cận nghèo và hộ nghèo trên địa bàn làng Đông Sơn.

Ngay trong ngày đầu khai trương “Tết xưa làng cổ”, đã có hàng trăm lượt du khách ghé thăm và thưởng lãm vẻ đẹp của các gian hàng, không gian phiên chợ Tết xưa. Một số gian hàng còn trưng bày các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa, qua đó, thúc đẩy các hoạt động thương mại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn của địa phương tới du khách.

Ban tổ chức trao 29 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Để góp phần cho mọi người, mọi nhà đều có Tết, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 23 suất quà cho các hộ cận nghèo và hộ nghèo và các hộ khó khăn; trao 29 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn làng Đông Sơn

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức cũng đã phát động cuộc thi "Ảnh đẹp Hàm Rồng” và sáng tác “Logo biểu trưng Hàm Rồng”.

Làng Đông Sơn là một trong 10 ngôi làng cổ được bình chọn đẹp nhất của Việt Nam, đại diện cho cả một giai đoạn lịch sử văn minh Đông Sơn, hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng của một làng quê Việt Nam truyền thống. tiêu biểu về sự phát triển liên tục văn hóa người Việt từ thời các vua Hùng dựng nước cho đến nay. Ngôi làng nằm giữa những núi đồi hùng vĩ, hướng mình ra dòng sông Mã thơ mộng với cây cầu Hàm Rồng huyền thoại bắc qua. Phía sau làng là ngọn núi Cánh Tiên, phía trước là những thửa ruộng xanh bao la, màu mỡ. Không gian văn hóa đậm chất truyền thống bởi ngôi làng này hội đủ 5 yếu tố về khảo cổ, lịch sử văn hóa, danh thắng, cách mạng và kiến trúc, mặt khác còn có nhiều di tích văn hóa, lịch sử lâu đời có giá trị.

Anh Tuân