Rơi trực thăng quân sự tại Hàn Quốc, 2 binh sỹ thiệt mạng

Theo hãng tin Yonhap, một vụ tai nạn trực thăng quân sự đã xảy ra vào sáng 9/2 tại huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, miền Bắc Hàn Quốc, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng.

Một trực thăng cùng mẫu với chiếc bị rơi. (Nguồn: Yonhap)

Giới chức quân đội Hàn Quốc xác nhận trực thăng gặp nạn là loại AH-1S Cobra thuộc Phi đoàn số 15 của Lục quân nước này.

Máy bay cất cánh lúc 9h45 (giờ địa phương, tức 7h45 theo giờ Việt Nam) để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay và bị rơi vào khoảng 11h04 cùng ngày tại một địa điểm cách thủ đô Seoul khoảng 55km về phía Đông Bắc.

Hai người có mặt trên máy bay đều là chuẩn úy. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngưng tim và không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhà chức trách cho biết vụ rơi máy bay không gây hỏa hoạn hay nổ lớn dưới mặt đất. Hiện quân đội Hàn Quốc đang phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, một số thông tin ban đầu cho rằng chiếc trực thăng gặp sự cố thuộc dòng 500MD, nhưng sau đó quân đội xác nhận đây là dòng trực thăng AH-1S Cobra./.

Theo TTXVN