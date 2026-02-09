Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Rơi trực thăng quân sự tại Hàn Quốc, 2 binh sỹ thiệt mạng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo hãng tin Yonhap, một vụ tai nạn trực thăng quân sự đã xảy ra vào sáng 9/2 tại huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, miền Bắc Hàn Quốc, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng.

Rơi trực thăng quân sự tại Hàn Quốc, 2 binh sỹ thiệt mạng

Theo hãng tin Yonhap, một vụ tai nạn trực thăng quân sự đã xảy ra vào sáng 9/2 tại huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, miền Bắc Hàn Quốc, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng.

Rơi trực thăng quân sự tại Hàn Quốc, 2 binh sỹ thiệt mạng

Một trực thăng cùng mẫu với chiếc bị rơi. (Nguồn: Yonhap)

Giới chức quân đội Hàn Quốc xác nhận trực thăng gặp nạn là loại AH-1S Cobra thuộc Phi đoàn số 15 của Lục quân nước này.

Máy bay cất cánh lúc 9h45 (giờ địa phương, tức 7h45 theo giờ Việt Nam) để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay và bị rơi vào khoảng 11h04 cùng ngày tại một địa điểm cách thủ đô Seoul khoảng 55km về phía Đông Bắc.

Hai người có mặt trên máy bay đều là chuẩn úy. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngưng tim và không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhà chức trách cho biết vụ rơi máy bay không gây hỏa hoạn hay nổ lớn dưới mặt đất. Hiện quân đội Hàn Quốc đang phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, một số thông tin ban đầu cho rằng chiếc trực thăng gặp sự cố thuộc dòng 500MD, nhưng sau đó quân đội xác nhận đây là dòng trực thăng AH-1S Cobra./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Trực thăng quân sự #Quân đội Hàn Quốc #Thiệt mạng #Binh sỹ #Vụ tai nạn #Miền bắc #Trên máy bay #Thủ đô seoul #Hiện trường #Nguyên nhân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh ưu tiên sản xuất nội khối, bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU

Đẩy mạnh ưu tiên sản xuất nội khối, bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, bà ủng hộ việc ưu tiên các công ty châu Âu trước đối thủ nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Liên minh...
Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada

Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố có thể ngăn chặn việc khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe, công trình hạ tầng lớn nối tỉnh Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ, làm gia tăng thêm một điểm nóng mới trong quan hệ song phương vốn đang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh