Rà soát toàn quốc các cơ sở sản xuất, lưu trữ hóa chất nguy hiểm

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 216/CĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực xảy ra vụ nổ bồn chứa axit.

Công điện nêu: Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 09 tháng 11 năm 2025, tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 02 công nhân tử vong. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do nổ bồn chứa axit HCl của Công ty. Để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật; tổ chức khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; chỉ đạo tăng cường kiểm tra toàn bộ các cơ sở có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn, xử lý theo quy định; báo cáo kết quả điều tra và khắc phục hậu quả, gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2025.

Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra điều kiện an toàn hóa chất tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 25 tháng 11 năm 2025; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan triển khai thực hiện rà soát trong phạm vi toàn quốc đối với các cơ sở sản xuất, lưu trữ hóa chất nguy hiểm và tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn hóa chất theo quy định.

Theo VGP