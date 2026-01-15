Ra mắt cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc

Sáng 15/1, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc tổ chức ra mắt cuốn “Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng ủy trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời bảo đảm quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời của cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thường trực Đảng ủy, Trưởng các Ban xây dựng Đảng và đại diện các chi bộ trực thuộc đã thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc.

Cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc được xuất bản định kỳ hằng tháng, dung lượng khoảng 40 trang, bìa in màu, với số lượng trung bình khoảng 300 cuốn/kỳ.

Nội dung bản tin tập trung tuyển chọn, cung cấp các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của xã; thông tin thời sự phản ánh toàn diện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, bản tin kịp thời cập nhật những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc.

Xã Hoằng Lộc là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh chủ động xây dựng và phát hành cuốn Thông tin nội bộ, qua đó góp phần tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng thông tin chính thống ngay từ cơ sở.

Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng nhiều chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, việc phát hành một tài liệu bản giấy chính thống, súc tích, dễ tiếp cận có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là đối với đội ngũ đảng viên cao tuổi, đảng viên chưa thành thạo công nghệ thông tin. Cuốn Thông tin nội bộ không chỉ giúp cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu đúng, hiểu đầy đủ tình hình địa phương mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Đồng chí Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc trao bản tin cho các chi bộ trong Đảng bộ.

Tại buổi lễ, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Trưởng các Ban xây dựng Đảng và đại diện các chi bộ trực thuộc đã thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc; đồng thời tổ chức phát hành bản tin tới các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Sự kiện thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng ủy xã Hoằng Lộc trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Trần Đức Tuấn (CTV)