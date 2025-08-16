Quyết tâm xây dựng phường Đông Sơn trở thành đô thị văn minh trước năm 2030

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân phường Đông Sơn bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, kỳ vọng lớn, hướng tới mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước, cả tỉnh bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo phường Đông Sơn thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của công nhân Công ty TNHH MTV May Phú Anh.

Sau khi hợp nhất 8 đơn vị gồm các xã, phường: Rừng Thông, Đông Thịnh, Đông Tân, Đông Hòa, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh, phường Đông Sơn có diện tích tự nhiên 41,7km2, quy mô dân số 58.950 người. Đảng bộ phường gồm 94 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 3.758 đảng viên. Đông Sơn là mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, người dân cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa địa phương thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Đông Sơn thăm Nhà máy Sản xuất chế biến lúa gạo của Công ty CP Thương mại Sao Khuê.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 6,97%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 76,7 triệu đồng, tăng 21,89 triệu đồng so với năm 2020 và cao hơn mức bình quân chung của tỉnh 10,32 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Phường đã xây dựng 6 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 217ha; 4 mô hình nhà màng, nhà lưới; có 9 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có bước đột phá. Giá trị sản xuất đạt hơn 4.562 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,09%; trên địa bàn có 2 cụm công nghiệp và 2 công ty may xuất khẩu, giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động. Dịch vụ - thương mại phát triển đa dạng cả về quy mô và loại hình, giá trị sản xuất đạt trên 2.074 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng thương mại được mở rộng, hiện có 11 siêu thị mini, cửa hàng tiện ích; 5 chợ truyền thống và chợ đầu mối phía Tây cung cấp hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Trang trại tổng hợp của gia đình ông Lê Thanh Long ở tổ dân phố Thọ Phật mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị, trường học, y tế... được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, từng bước hình thành các khu dân cư mới, khu đô thị văn minh. Phường đã nâng cấp, làm mới 91,54km đường giao thông; vận động Nhân dân hiến 110.147,7m2 đất, trị giá 275,4 tỷ đồng. 23/25 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92%; 95,4% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Các thiết chế văn hóa - thể thao được hoàn thiện; công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm. Phường có 15 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh; trong đó 15/15 di tích lịch sử đã hoàn thành việc số hóa.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, không ngừng đổi mới, đoàn kết, thống nhất. Hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Sơn.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, bước vào nhiệm kỳ đầu tiên trong điều kiện phường mới thành lập, Đảng bộ phường Đông Sơn xác định phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn Nguyễn Văn Tứ cho biết: “Nhiệm kỳ mới sẽ là giai đoạn bản lề đặc biệt. Cùng với mục tiêu phát triển cao hơn, toàn diện hơn, còn phải thích ứng linh hoạt với cơ cấu chính quyền mới sau sáp nhập. Với tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy phường xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng để đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp sinh thái; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Luôn coi trọng phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; bởi mỗi người dân sẽ là một chủ thể tích cực, mỗi tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp”.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ phường Đông Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ cả về quy hoạch đô thị, kinh tế - dịch vụ, hạ tầng số và đời sống Nhân dân. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào một nhiệm kỳ “khát vọng - đổi mới - bền vững” đang được hun đúc mạnh mẽ từng ngày. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Đông Sơn tự tin xác định các mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 11,8%; thu nhập bình quân năm 2030 đạt 95 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 9%; 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 85% khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Phấn đấu kết nạp mới 600 đảng viên; 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,03%...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ phường xác định 3 khâu đột phá chiến lược: Đột phá về công tác quy hoạch; đột phá về chuyển đổi số và đột phá về cải cách hành chính, trong đó xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công thông minh, chuyên nghiệp, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, phấn đấu là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Các tuyến phố treo cờ rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20230.

Đồng thời, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch theo hướng đồng bộ; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đạt tiêu chí văn minh; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của đất và người Đông Sơn gắn với bảo tồn, khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Phường Đông Sơn đang bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với niềm tin vững chắc, khát vọng lớn lao. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận sâu sắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, tin tưởng Đảng bộ phường Đông Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xứng đáng là một trong những địa phương tiêu biểu trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê