Quảng Ninh: Phục vụ tốt nhu cầu của người dân

Xã Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: Quảng Ninh, Quảng Nhân và Quảng Hải. Sau sáp nhập xã có diện tích hơn 17km2, dân số 26.580 người.

Người dân đến thực hiện các TTHC được cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp đón nhiệt tình, chu đáo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn chia sẻ: “Địa phương đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu năng, hiệu lực, gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC); đồng thời, quy định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân để nâng cao năng lực quản lý và phục vụ. Trong đó, xã đặc biệt coi trọng vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC), giải quyết tốt các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân”.

Mỗi ngày Trung tâm PVHCC xã Quảng Ninh tiếp từ 50 - 60 lượt công dân đến thực hiện các TTHC. Dù khối lượng công việc nhiều nhưng CBCC đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ người dân một cách tốt nhất. Ông Lê Văn Tinh ở thôn Ninh Dụ đến Trung tâm PVHCC xã để làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho cháu nội, được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể, chi tiết nên chỉ sau thời gian ngắn công việc được giải quyết xong. Ông Tinh chia sẻ: “Khi đến làm thủ tục, ban đầu tôi đã không khỏi lo lắng do vì xã mới có diện tích rộng, người đông, sẽ phải chờ đợi lâu. Nhưng rất bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn tôi được CBCC tại đây giải quyết và trả kết quả nhanh chóng. Tôi cảm thấy hài lòng với phong cách, thái độ làm việc của đội ngũ CBCC xã”.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Quảng Ninh Phạm Trung Tuấn, cho biết: “Trung tâm phân công nhiệm vụ cho CBCC theo phương châm rõ người, rõ việc. Đội ngũ CBCC được vận hành thử nghiệm, tập huấn nhiều lần nên khá thành thạo. Đoàn thanh niên bố trí 7 - 8 đoàn viên thanh niên túc trực hỗ trợ người dân đến thực hiện các TTHC. Do bố trí lực lượng một cách hợp lý, khoa học nên dù khối lượng công việc nhiều nhưng các hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời. Các TTHC, trình tự giải quyết được niêm yết rõ ràng để người dân tiện tra cứu và thực hiện. Trung tâm cũng công khai đầy đủ danh sách họ tên, chức vụ, số điện thoại của CBCC làm việc ở từng bộ phận tại trung tâm để tiện giải đáp, hướng dẫn cho người dân liên hệ khi đến thực hiện các TTHC”.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, trung tâm tiếp đón 2.153 lượt công dân đến liên hệ để thực hiện các TTHC; tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử 2.153 hồ sơ (trong đó, TTHC trực tuyến đã giải quyết 1.793 thủ tục, trực tiếp 360 thủ tục). Hướng dẫn trên 700 lượt công dân hoàn thiện các TTHC theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí đối với các TTHC có quy định thu.

Cùng với khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xã Quảng Ninh cũng tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Trong đó, tập trung chỉ đạo gieo cấy vụ mùa theo kế hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; làm tốt công tác tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy để điều tiết nước sau cơn bão số 3; phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Chỉ đạo thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng; hướng dẫn giải quyết các thủ tục đất đai, môi trường... Tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế như nghề mộc, cơ khí, may mặc, xay xát, hàng thủ công mỹ nghệ... Động viên ngư dân bám nghề, bám biển; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại với đa dạng các loại hình kinh doanh, dịch vụ, như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, các đại lý hàng hóa, vật tư nông nghiệp, kinh doanh, vận tải, dịch vụ du lịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng của Nhân dân.

Cùng với đó, xã cũng chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ CBCC, viên chức liêm chính, trách nhiệm để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá sát với thực tiễn, vừa là động lực, là mục tiêu, khát vọng để địa phương không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Hoài Linh