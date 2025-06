Quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại quán ăn vỉa hè

Không chỉ tiện lợi, tiết kiệm thời gian, các món ăn vỉa hè còn khá hấp dẫn, đa dạng và giá thành cũng rẻ, nên được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, do các món ăn này được chế biến, bày bán ở vỉa hè, lề đường, các chợ truyền thống... trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo, nguyên liệu không rõ nguồn gốc và bảo quản thực phẩm không đúng cách, nên luôn tiềm ẩn những nguy cơ về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).

Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ở bất cứ nơi đâu trên địa bàn TP Thanh Hóa, từ vỉa hè, chợ truyền thống, không khó để bắt gặp hình ảnh các xe chở thực phẩm tươi sống hoặc thực phẩm đã được chế biến sẵn bày bán bắt mắt với đủ loại như thịt nướng, bánh rán, ngô luộc... Khách hàng của những hàng quán, xe hàng di động này cũng khá đa dạng, từ người đi làm, học sinh, sinh viên, thậm chí, nhiều cụ già cũng dừng mua. Sự nở rộ của các hàng quán, xe hàng này phần nào đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các thực phẩm này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATVSTP.

Theo quan sát của phóng viên tại các quán bún chả, mỳ trộn ở cuối Chợ đầu mối rau, quả, thực phẩm, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) vào mỗi buổi sáng thu hút khá đông khách đến ăn. Hầu hết các quán ăn này đều ở gần các quầy bán thịt lợn, thịt bò trong chợ. Hơn nữa, không gian quán khá ẩm thấp, xoong, nồi, bát, đũa, thìa... đặt ngay dưới nền đất. Đáng lo ngại là có một vài chủ quán khi lấy đồ ăn cho khách lại không dùng găng tay, không đeo khẩu trang, không bố trí thùng đựng rác nên giấy ăn, thức ăn thừa vứt vương vãi dưới chân bàn; nơi rửa chén, bát cũng chỉ có một, hai thùng chứa nước..., tiềm ẩn rất lớn nguy cơ mất ATVSTP... Thế nhưng, có những khách hàng dù biết rõ quán hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm nhưng vẫn “tặc lưỡi” bỏ qua.

Tại đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Thanh Hóa), nơi tập trung một số bệnh viện lớn của tỉnh, hàng quán xuất hiện dày đặc. Theo quan sát của phóng viên, tại đây có một số hàng quán việc bảo quản đồ ăn chưa đảm bảo ATVSTP, mặc dù đồ ăn đã chế biến sẵn nhưng lại được bày biện trên các khay không có lồng kính che chắn, trong khi xe cộ đi qua lại khá nhiều, dễ khiến bụi bặm bay vào thức ăn. Việc chế biến, lấy thức ăn cho khách cũng được một số chủ quán thực hiện bằng tay trần, không đeo khẩu trang... Song, đây mới chỉ là những hình ảnh quan sát được bằng mắt thường, còn thực tế các món ăn sau khi được tẩm ướp các loại gia vị, chế biến, thì thực sự rất khó để có thể khẳng định có đảm bảo ATVSTP hay không.

Theo quy định của Bộ Y tế, người kinh doanh thức ăn đường phố phải bảo đảm các tiêu chuẩn ATVSTP như nơi bày bán thực phẩm phải cách biệt các nguồn ô nhiễm; bảo đảm sạch sẽ, không làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Trường hợp kinh doanh trên các phương tiện để bán rong phải thiết kế khoang chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay, đồ uống đảm bảo vệ sinh, phải chống được bụi bẩn, mưa, nắng và ruồi nhặng, côn trùng gây hại. Có đủ trang thiết bị, dụng cụ để chế biến, bảo quản, bày bán riêng biệt thực phẩm sống và thức ăn ngay; có đủ dụng cụ ăn uống, bao gói chứa đựng thức ăn bảo đảm vệ sinh; có đủ trang thiết bị che đậy, bảo quản thức ăn trong quá trình vận chuyển, kinh doanh và bảo đảm luôn sạch sẽ; bàn ghế, giá tủ để bày bán thức ăn, đồ uống phải cách mặt đất ít nhất 60cm. Người bán hàng phải mang trang phục sạch sẽ và gọn gàng, khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ăn ngay phải dùng găng tay sử dụng 1 lần, đeo tạp dề, khẩu trang... Song trên thực tế, nhiều quán ăn vỉa hè trên địa bàn TP Thanh Hóa chưa đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên. Việc không bảo đảm quy trình sản xuất, bảo quản cũng như chất lượng sản phẩm đầu vào, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm.

Chính sự dễ dãi trong việc lựa chọn đồ ăn của người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay cho các quán ăn vỉa hè mọc lên ngày càng nhiều, và vấn đề ATVSTP cũng không được các chủ kinh doanh chú trọng. Mới đây Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm của hộ kinh doanh Đào Sen tại phường Rừng Thông (TP Thanh Hóa) đã phát hiện, thu giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm kê gà, chim cút, tràng trứng, lạp xưởng.

Trên cả nước gần đây cũng phát hiện, thu giữ khá nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm. Từ các mặt hàng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc bán trôi nổi ngoài chợ, đến những vụ phát hiện thực phẩm nhiễm hóa chất, hàng giả trà trộn vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi... là hồi chuông cảnh báo về vấn đề đảm bảo ATVSTP, đòi hỏi người tiêu dùng cần cẩn trọng và khắt khe hơn khi lựa chọn thực phẩm để sử dụng hàng ngày. Đồng thời, cũng nhấn mạnh đến vai trò của lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hơn, kiên quyết xử lý những đối tượng vi phạm ATVSTP để tạo sự răn đe, nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ và các quán ăn đảm bảo ATVSTP. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Nguyễn Hữu Hà cho biết: Hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, các loại đồ ăn đường phố cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATVSTP ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và mỹ quan đô thị. Bởi vậy, thời gian qua Chi cục ATVSTP tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt như, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường giám sát, triển khai các biện pháp kiểm soát ATVSTP đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao như chợ, trường học, khu công nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho chủ cơ sở, người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn vỉa hè. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ATVSTP, giúp người dân có kiến thức, kỹ năng để lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt