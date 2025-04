Truyền thông, phát động hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2025

Sáng 15/4, tại huyện Thọ Xuân, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.