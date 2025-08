Chuẩn hóa quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sầu riêng tươi xuất khẩu

Ngày 4/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Quyết định số 3015/QĐ-BNNMT ban hành Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu.

Quy trình hệ thống hoá các yêu cầu về: Kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi trong toàn bộ quá trình sản xuất từ trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, xuất khẩu; hoạt động đăng ký, thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng quả sầu riêng tươi dùng làm thực phẩm xuất khẩu.

Cơ sở trồng trọt phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật An toàn thực phẩm; đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và thu hồi, xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Quy trình này được thiết lập nhằm hệ thống hóa và quy định rõ ràng các yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất sầu riêng tươi, từ giai đoạn trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đến đóng gói và xuất khẩu. Điều này có nghĩa là mọi khâu trong quy trình sản xuất đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia vào chuỗi sản xuất và xuất khẩu sầu riêng, bao gồm cả thương nhân thương mại và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến an toàn thực phẩm.

Quy trình quy định rõ ràng về các yêu cầu an toàn thực phẩm mà các cơ sở trồng trọt và vùng trồng phải đáp ứng. Điều này bao gồm việc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cơ sở đóng gói cũng phải đảm bảo rằng quá trình bảo quản và vận chuyển sầu riêng được thực hiện theo đúng quy định, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển đến tay người tiêu dùng.

Sầu riêng tươi xuất khẩu được sản xuất, thu hoạch từ cơ sở trồng trọt, vùng trồng được kiểm tra, giám sát, cấp mã số và có tên trong danh sách được Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận trong trường hợp có yêu cầu lập danh sách; được bảo quản, vận chuyển đáp ứng theo các yêu cầu nêu trên; được phân loại, đóng gói, ghi nhãn tại cơ sở đóng gói đáp ứng theo yêu cầu và có tên trong danh sách được Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận trong trường hợp có yêu cầu lập danh sách.

Sản phẩm phải được ghi nhãn đáp ứng quy định; đáp ứng chỉ tiêu tồn dư kim loại nặng quy định tại Quy chuẩn QCVN 8- 2:2011/BYT về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; chỉ tiêu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm và các quy định có liên quan về danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sầu riêng của thị trường nhập khẩu tương ứng.

Một trong những điểm nổi bật của quy trình là việc quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra và chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu. Cơ quan chức năng sẽ thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu và cấp chứng nhận nhà nước về an toàn thực phẩm cho các lô hàng có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu cũng nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn trong chuỗi sản xuất của cơ sở trồng trọt, vùng trồng; cơ sở đóng gói; thương nhân thương mại; các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường như: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan có thẩm quyền quản lý về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Quyết định cũng bao gồm phụ lục với danh mục các quy định, yêu cầu, tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn thực phẩm của một số thị trường nhập khẩu. Các quy định này bao gồm các yêu cầu cụ thể từ các thị trường lớn như Trung Quốc và EU, giúp các cơ sở sản xuất dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Ngoài ra, quy trình cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc lấy mẫu cho lô hàng sầu riêng tươi đăng ký xuất khẩu, đảm bảo rằng mọi lô hàng đều được kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu./.

Theo TTXVN