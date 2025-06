Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa nắng nóng

(Baothanhhoa.vn) - Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến nguy cơ thực phẩm mất an toàn vệ sinh. Do đó, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) cần phải được chú trọng kiểm soát để tránh hư hỏng, ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra chất lượng đá viên tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Những ngày này, thời tiết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ghi nhận mức nhiệt cao và nắng nóng gay gắt. Việc sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn là vấn đề được các đơn vị, các gia đình quan tâm chú trọng, phòng ngừa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Chị Lê Mai Hà, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) thường lựa chọn mua thực phẩm ở siêu thị vì có nhãn mác, giấy tờ, hạn sử dụng rõ ràng nên chị yên tâm hơn khi lựa chọn cho gia đình. Chị cho biết: “Trong điều kiện thời tiết nắng nóng mùa hè, tôi lựa chọn mua sắm các thực phẩm cho gia đình tại các cửa hàng có uy tín, thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm sức khỏe cho người thân trong gia đình, những thực phẩm không rõ nguồn gốc, cộng với thời tiết nắng nóng rất dễ bị ôi thiu thì tôi nhất quyết không dùng”. Tại Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa, mỗi ngày phục vụ khoảng 260 suất ăn cho cán bộ, công nhân công ty nên lượng thực phẩm dùng hằng ngày khá lớn. Do đó, việc bảo quản và chế biến thực phẩm của công ty được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Chị Trần Thị Kim Phượng, nhân viên y tế Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cho biết: Vấn đề đảm bảo ATTP luôn được công ty chú trọng, đầu vào nhập thực phẩm từ cơ sở có uy tín, nhân viên y tế luôn sát sao kiểm tra, trong chế biến theo đúng quy trình kiểm thực 3 bước, đầu ra luôn đảm bảo chất lượng, số lượng cho người lao động. Về mùa hè, lãnh đạo công ty chỉ đạo nhà bếp chế biến các bữa ăn không để thừa lại ngày hôm sau, các thực phẩm thay đổi theo ngày, bổ sung thêm các món rau trong thực đơn... Thời điểm hiện tại cũng là mùa cao điểm về du lịch. Theo đó, nhu cầu ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn cũng tăng cao. Khách sạn Gold Sầm Sơn tại số 3 đường Tây Sơn, những ngày hè lượng khách đến lưu trú tương đối đông. Với mong muốn phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất, doanh nghiệp đã cử nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do thành phố tổ chức; nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư thêm tủ mát bảo quản thức ăn, triển khai các phương án bảo đảm an toàn vệ sinh mùa nắng nóng như chỉ nhập đủ nguyên liệu trong ngày và bảo dưỡng lại các tủ mát... Anh Nguyễn Văn Hiếu, Quản lý Khách sạn Gold Sầm Sơn, cho biết: Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bên cạnh chỉnh trang cơ sở vật chất, chú ý đến không gian thoáng mát, đẹp mắt, vấn đề vệ sinh ATTP được đặt lên hàng đầu, quan trọng nhất vẫn là kiến thức từ nhân viên phục vụ đến nhân viên bếp. Tất cả những kiến thức đấy phải được học hỏi. Đặc biệt, trong mùa hè nắng nóng, nhiệt độ hàng ngày cũng tương đối cao, khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra 3 bước và thực hiện nguyên tắc bếp 1 chiều. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào, tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không vì thế mà lơ là chủ quan. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, bên cạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP theo quy định pháp luật. Nhằm bảo vệ người dân trước các nguy cơ mất ATTP, mới đây, Cục ATTP (Bộ Y tế) có khuyến cáo “Thận trọng khi mua, sử dụng và bảo quản thực phẩm trong mùa nắng nóng”. Đầu tiên là lựa chọn thực phẩm an toàn. Theo Cục ATTP, khi mua thực phẩm, nên ưu tiên nguồn gốc rõ ràng; mua tại siêu thị, cửa hàng có uy tín, chợ truyền thống đảm bảo vệ sinh. Hãy chọn sản phẩm tươi, nguyên vẹn; tránh chọn thực phẩm có mùi lạ, màu sắc bất thường, dập nát hoặc rỉ dịch. Người mua cần đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và thành phần nếu là thực phẩm đóng gói sẵn. Đặc biệt, cần bảo quản thực phẩm đúng cách, thịt sống, hải sản nên để riêng biệt, tránh tiếp xúc với rau, củ quả để không lây nhiễm chéo; thức ăn chín cần được đậy kín, dùng hộp thủy tinh hoặc nhựa an toàn. Không để thức ăn thừa ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng đồng hồ. Mùa nắng, nhiệt độ cao khiến vi khuẩn phát triển nhanh chóng, cần lưu ý là không cấp đông lại thực phẩm đã rã đông. Điều quan trọng là, sử dụng thực phẩm hợp lý, ăn chín uống sôi, rửa sạch thực phẩm bằng nước sạch, hoặc ngâm với nước muối loãng trước khi chế biến. Nấu chín kỹ, nhất là đối với thịt, cá, trứng. Hạn chế ăn gỏi sống, đồ tái trong mùa nắng. Uống nước đun sôi để nguội, tránh sử dụng nước chưa qua xử lý. Hạn chế để đồ ăn ngoài trời hoặc mang theo trong hành trình dài nếu không có điều kiện bảo quản lạnh... Bài và ảnh: Tô Hà



