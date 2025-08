Nhân lên những mô hình an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm (ATTP) đã và đang trở thành vấn đề lớn được xã hội quan tâm. Thời gian qua, các cấp hội LHPN tỉnh đã tích cực tham gia, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu thụ đảm bảo vệ sinh ATTP vì sức khỏe chính mình và cộng đồng.

Tổ hợp tác chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý tại xã Cẩm Thạch được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ con giống phát triển chăn nuôi theo hướng vệ sinh ATTP.

Các cấp hội đã đẩy mạnh cuộc vận động “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện tốt vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ năm 2017, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành lập 45 mô hình điểm “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP” tại 15 đơn vị. Đến nay, các cấp hội đã nhân rộng được 1.100 mô hình với 80.000 thành viên tham gia. 100% thành viên thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP với cấp ủy, chính quyền địa phương và hội phụ nữ; tham gia tập huấn kiến thức, xây dựng mô hình sản xuất sạch, tiêu dùng sạch; tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ sản xuất an toàn; phản ánh, tố giác, góp ý kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh ATTP tại địa phương thông qua hòm thư góp ý đặt tại nhà văn hóa thôn.

Năm 2024, Hội LHPN xã Mường Lý và Đồn Biên phòng Pù Nhi đã triển khai và hỗ trợ xây dựng mô hình “Vườn rau xanh, nhà sạch đẹp, bếp ngăn nắp, chuồng xa nhà” cho 100 hội viên phụ nữ bản Sài Khao và bản Cha Lan, xã Mường Lý. Các hộ được tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, tổ chức cuộc sống gia đình. Mỗi hộ xây dựng vườn rau xanh tại nhà, chủ động chăm bón, đảm bảo cung cấp rau xanh cho gia đình và có thể bán để tăng thu nhập.

Sau 1 năm thực hiện, các hộ đã xây dựng được mô hình và luôn đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh ATTP. Chuồng trại chăn nuôi đã bố trí nơi hợp lý, không ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan, tối thiểu cách nhà ở, công trình cấp nước 10m. Căn bếp sắp xếp ngăn nắp, đồ đựng thức ăn chín luôn sạch sẽ, hợp vệ sinh, có tủ bếp cất giữ thức ăn, sử dụng thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng và ATTP. Từ những hộ tham gia mô hình, chị em chia sẻ học tập lẫn nhau và nhiều chị em đã biết sắp xếp, tổ chức cuộc sống gia đình bài bản hơn. Hội LHPN tỉnh đã triển khai 10 mô hình tại 10 bản có hội viên (100% là người dân tộc Mông) ở các xã biên giới. Đến nay mô hình đã được lan tỏa không chỉ trong phạm vi các hộ làm điểm mà ở nhiều hộ gia đình trong các chi hội.

Để nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ trong công tác bảo đảm ATTP, hội LHPN các cấp trong tỉnh đã duy trì và nhân rộng nhiều mô hình ATTP, trong đó có 750 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" với hơn 45.000 thành viên tham gia; 28 mô hình “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”; xây dựng và gắn biển hơn 32.000 công trình “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”; duy trì 372 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý... Tham gia các mô hình trên, hội viên, phụ nữ cam kết cung ứng các sản phẩm đảm bảo ATTP đến tay người tiêu dùng và biết cách chọn lựa, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm đảm bảo chất lượng. Các mô hình ATTP được xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực hướng tới nền nông nghiệp an toàn và công nghệ cao. Thông qua các mô hình này, hội viên, phụ nữ đã từng bước khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tuân thủ sản xuất xanh - sạch, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm VietGAP... Từ đó mở rộng hệ thống và mạng lưới tiêu thụ trong tỉnh, trong nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn hội viên, phụ nữ.

Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình vệ sinh ATTP đạt hiệu quả, có tính lan tỏa trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các diễn đàn, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP, hỗ trợ kinh phí, vật liệu, giống cây, con để xây dựng mô hình, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Qua đó, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, gương mẫu của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề về ATTP, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

