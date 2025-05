Hiệu quả mô hình HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Liên kết sản xuất rau an toàn và cung cấp ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn đã mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân, đó là những thành công bước đầu từ mô hình HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do phụ nữ làm chủ xã Dân Lý (Triệu Sơn) đã đạt được trong nhiều năm qua.

HTX được thành lập năm 2018 với 25 thành viên là những hộ nông dân sản xuất có kinh nghiệm và kỹ thuật trong nghề trồng rau màu truyền thống của xã Dân Lý. Với quy mô sản xuất 3,3ha, tập trung ở thôn 4, các thành viên đã liên kết cùng nhau sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm thị trường mang lại nguồn thu nhập ổn định. Chị Đỗ Thị Thanh là một trong những thành viên của HTX có 4 sào trồng rau màu các loại theo mùa khá hiệu quả. Chị Thanh nhận thấy vào dịp trước, trong và sau tết, nhu cầu thị trường rất lớn nên gia đình chị đã tính toán khung thời vụ gieo trồng, chăm sóc phù hợp, theo phương châm mùa nào rau ấy, nhờ vậy gia đình có nguồn thu ổn định.

Chia sẻ về những ngày đầu bắt tay vào vận hành HTX, chị Đào Thị Hòa, giám đốc HTX cho biết: Trước đây, các hộ quen trồng đại trà, tiêu thụ tự do theo kiểu “mạnh ai nấy làm” nên việc vận động, tập hợp các hộ trồng rau màu truyền thống cùng liên kết, giúp đỡ nhau sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên, sau khi Hội LHPN huyện, xã hướng dẫn, hỗ trợ nhiều công đoạn; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện; những hộ có kinh nghiệm trồng rau màu nhiều năm lại chịu khó tìm tòi, học hỏi nên đã tiên phong tham gia HTX, ủng hộ chủ trương xây dựng và hoạt động nên HTX từng bước vận hành hiệu quả hơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm chi hội trưởng phụ nữ nên công tác vận động chị em được chị Đào và cán bộ Hội LHPN xã khéo léo thuyết phục mọi người cùng tham gia HTX. Chị Đào làm giám đốc cùng với ban quản trị đã kết nối các thành viên, truyền đạt những chủ trương, định hướng của hội cấp trên cho các thành viên, tìm kiếm đầu ra, tổ chức sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp...

Để có được sự phát triển ổn định, các thành viên HTX đã nỗ lực hết sức mình, vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa tổ chức sản xuất và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Về khâu tổ chức, HTX đã kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với 25 thành viên; đảm bảo đủ các chức danh theo đúng quy định. Về khâu sản xuất, HTX tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội LHPN cấp trên và tổ chức sản xuất với nhiều loại rau theo hướng an toàn thực phẩm, đúng quy trình VietGAP. Do đó, hộ trồng rau màu phải tuân thủ quy trình sản xuất như: ngày bón phân, sử dụng phân bón sinh học an toàn cho cả người sản xuất và người tiêu dùng; các hộ giám sát nhau thực hiện để đảm bảo theo đúng quy trình. Năm 2019, một số hộ đã thí điểm làm nhà lưới với quy mô 0,5ha để nhân rộng vào các năm sau.

Xác định rõ, việc trồng rau bán quanh năm nhưng đặc biệt chú trọng vào các dịp lễ, tết, nguồn tiêu thụ rau nhiều hơn, mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân nên HTX luôn định hướng đúng khung thời vụ và ký kết thị trường tiêu thụ ổn định cho các hộ. Hiện nay, thị trường chính của HTX là bán cho tiểu thương, nhà hàng, trường học tại các huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa.

Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất bền vững, UBND xã Dân Lý quan tâm quy hoạch vùng trồng rau tập trung, cải tạo hệ thống mương tưới tiêu, bể lọc nước tưới... tạo thuận lợi cho các thành viên HTX sản xuất; Hội LHPN xã quan tâm, hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ HTX hoạt động có hiệu quả, như tập huấn, xây dựng thương hiệu sản phẩm... Năm 2018, Hội LHPN xã kết nối cho HTX tham gia cuộc thi ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp và đoạt giải tiêu biểu. Qua đó, giúp nghề trồng rau màu của xã Dân Lý nói chung, HTX sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn do phụ nữ làm chủ nói riêng càng có thêm điều kiện để xây dựng thương hiệu và phát triển.

Đến nay, bình quân mỗi thành viên HTX trừ chi phí có nguồn thu từ 30 đến 40 triệu đồng/năm trở lên; cá biệt có hộ thu nhập 70 triệu đồng/năm. Việc thành lập HTX là bước đi cần thiết nhằm kết nối và mở rộng vùng sản xuất, tạo động lực để người dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để có nguồn thu nhập ổn định, đồng thời góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại địa phương theo hướng sản xuất tập trung, đem lại giá trị kinh tế cao.

