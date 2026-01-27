Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn kiểm tra Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà, chúc tết Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả mà BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí gửi tới toàn thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, đón Tết vui tươi, lành mạnh và giành được nhiều thắng lợi mới.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến nhấn mạnh trong thời gian tới, BĐBP tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, BĐBP phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn cho đồng bào các dân tộc trên 2 tuyến biên giới vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an lành.

Trương Tùng (CTV)