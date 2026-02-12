Quà Tết ý nghĩa 2026: Tặng sao cho đúng người, đúng tâm ý

Mỗi dịp Tết đến, nhu cầu chọn quà biếu tặng của người dân lại tăng cao. Không còn đơn thuần là những giỏ quà truyền thống, xu hướng lựa chọn quà Tết ý nghĩa hiện nay đang chuyển sang các sản phẩm thiết thực, tinh tế và có giá trị sử dụng lâu dài. Người tặng quà ngày càng chú trọng đến sự phù hợp với người nhận và thông điệp gửi gắm trong dịp đầu năm.

Xu hướng chọn quà Tết: Ưu tiên giá trị bền vững và tính cá nhân hóa

Theo ghi nhận từ thị trường quà Tết những năm gần đây, nhiều người có xu hướng lựa chọn những món quà mang tính cá nhân hóa, thể hiện sự quan tâm thay vì các sản phẩm đại trà. Quà Tết vì thế không chỉ để biếu tặng, mà còn là cách thể hiện sự trân trọng trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đối tác và đồng nghiệp.

Vì vậy, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vật phẩm mang ý nghĩa may mắn, quà tặng cá nhân hóa và những món quà có giá trị lưu giữ lâu dài ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên trong dịp Tết.

Quà Tết ý nghĩa cần phù hợp với từng nhóm đối tượng

Việc lựa chọn quà Tết hiện nay không còn theo một khuôn mẫu chung. Mỗi nhóm đối tượng lại phù hợp với một cách chọn quà khác nhau, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ người tặng.

Với ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi, quà Tết thường hướng đến yếu tố sức khỏe, sự quan tâm chăm sóc và ý nghĩa phúc lộc, trường thọ. Các sản phẩm dinh dưỡng, thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe hoặc những vật phẩm mang ý nghĩa tốt lành được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Đối với lãnh đạo, đối tác và khách hàng quan trọng, quà Tết cần đảm bảo sự trang trọng, tinh tế và có giá trị lưu giữ lâu dài. Những sản phẩm mang ý nghĩa tài lộc, may mắn đầu năm, trong đó có các sản phẩm như thẻ vàng 24k , kim cương GIA , được xem là lựa chọn thể hiện sự trân trọng trong mối quan hệ hợp tác.

Với vợ chồng, người thân trong gia đình, quà Tết thường thiên về yếu tố cảm xúc và kỷ niệm. Những món quà như trang sức, đồng hồ, quà tặng khắc tên, album ảnh gia đình, hoặc một chuyến du lịch đầu năm được nhiều người lựa chọn bởi có thể lưu giữ lâu dài và mang giá trị tinh thần rõ rệt.

Đối với bạn bè, đồng nghiệp và nhân viên trong doanh nghiệp, quà Tết không chỉ mang tính động viên mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực. Các bộ quà Tết cao cấp, voucher mua sắm, quà công nghệ hữu ích, tiền thưởng kèm quà tặng hoặc những sản phẩm có giá trị sử dụng thực tế thường được ưu tiên, góp phần tạo động lực cho một năm làm việc mới.

Xu hướng chọn quà có giá trị tích lũy dịp Tết

Một điểm đáng chú ý trong mùa Tết những năm gần đây là xu hướng lựa chọn các sản phẩm có giá trị tích lũy và tính lâu bền. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, nhiều người tiêu dùng hiện nay quan tâm đến các sản phẩm từ vàng, kim cương hoặc trang sức cao cấp như món quà mang ý nghĩa tài lộc đầu năm.

Những món quà này không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn có thể lưu giữ theo thời gian, tạo dấu ấn riêng cho người nhận. Đây cũng là lý do các mặt hàng trang sức và vàng cao cấp thường ghi nhận mức quan tâm tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Hạn chế những lựa chọn mang tính hình thức

Không ít người vẫn giữ thói quen lựa chọn quà Tết theo cảm tính hoặc theo số đông, dẫn đến việc món quà thiếu đi dấu ấn riêng và không tạo được sự khác biệt.

Các chuyên gia về tiêu dùng cho rằng, quà Tết ý nghĩa không nằm ở giá trị đắt đỏ, mà nằm ở sự phù hợp và thông điệp mà người tặng muốn gửi gắm. Việc chuẩn bị quà sớm, tìm hiểu sở thích và nhu cầu của người nhận sẽ giúp món quà trở nên thiết thực hơn.

Thị trường trang sức cao cấp vào dịp Tết

Khảo sát tại một số đơn vị kinh doanh trang sức cho thấy, vào thời điểm cận Tết, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm vàng 24K và kim cương đạt chuẩn quốc tế có xu hướng tăng rõ rệt. Người tiêu dùng không chỉ mua để sử dụng mà còn lựa chọn làm quà biếu tặng với mong muốn gửi gắm thông điệp may mắn, tài lộc và thịnh vượng trong năm mới.

Xu hướng này xuất phát từ tâm lý ưu tiên những món quà có giá trị lưu giữ lâu dài, mang tính bền vững thay vì các sản phẩm mang tính thời điểm. Trang sức vàng và kim cương, nhờ tính thẩm mỹ cao và khả năng tích lũy theo thời gian, ngày càng được nhiều người cân nhắc khi tìm kiếm một quà tết ý nghĩa dành cho người thân, đối tác hoặc khách hàng quan trọng.

Ghi nhận tại một số thương hiệu trang sức uy tín như Tierra Diamond cho thấy, các sản phẩm kim cương đạt chuẩn GIA cùng trang sức vàng cao cấp nhận được sự quan tâm lớn trong dịp cuối năm. Đặc biệt, những thiết kế như nhẫn kim cương, dây chuyền vàng 24K phối kim cương, bông tai kim cương thanh lịch hay các sản phẩm thẻ vàng mỹ nghệ được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ ý nghĩa tài lộc đầu năm và giá trị lưu giữ lâu dài.

Trong nhịp sống hiện đại, khi giá trị tinh thần ngày càng được coi trọng, việc lựa chọn quà Tết ý nghĩa trở thành cách thể hiện sự tinh tế và quan tâm đến người nhận. Một món quà phù hợp không chỉ mang lại niềm vui trong thời điểm trao tặng, mà còn lưu giữ giá trị về lâu dài. Tết vì thế không chỉ là dịp trao quà, mà còn là dịp để mỗi người gửi gắm sự trân trọng và những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới an lành, thuận lợi.

Quang Trung