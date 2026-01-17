Phường Tĩnh Gia phát huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

Để thực hiện tốt khâu đột phá chiến lược về đầu tư hạ tầng đô thị, du lịch và kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, phường Tĩnh Gia đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo sự đồng thuận xã hội, nhằm xây dựng đô thị hiện đại, phát triển bền vững.

Lãnh đạo phường Tĩnh Gia thăm cơ sở chế biến hải sản Sơn Thơm ở tổ dân phố Thượng Hải.

Trong đó, tập trung phát triển du lịch sinh thái và nông, lâm, ngư nghiệp công nghệ cao, tạo nguồn thu nhập ổn định và nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Duy trì 393 tàu, thuyền khai thác thủy sản, với sản lượng khai thác (năm 2025) ước đạt hơn 9.050 tấn, thu nhập hơn 319,2 tỷ đồng; dịch vụ thu mua hải sản đạt hơn 27.720 tấn. Nhằm đẩy mạnh phát triển tiểu - thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải các ngành, nghề chế biến hải sản theo hướng tích cực với nhiều ngành nghề, lĩnh vực phong phú, đa dạng, phường đã khuyến khích, tạo điều kiện cho gần 2.000 cơ sở trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiểu - thủ công nghiệp hoạt động ổn định, với tổng thu nhập ước đạt 260 tỷ đồng. Ổn định 736,5ha diện tích gieo trồng lúa, ngô với sản lượng lương thực có hạt đạt 4.010 tấn/năm; trong đó, có 5ha đất tích tụ tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và đàn gia súc, gia cầm gần 60.000 con.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc 138 dự án hạ tầng sau sáp nhập. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất các dự án đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công. Rà soát, đề xuất dự án, đẩy mạnh chiến dịch 90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công theo Kế hoạch số 210/KH-UBND của UBND tỉnh để đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 với số tiền hơn 191,8 tỷ đồng.

Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông phát triển nhanh theo hướng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống dân sinh. Phường đã thành lập tổ quy tắc kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường. Năm 2025 đã cấp 357 hồ sơ cấp phép xây dựng, trong đó có 55 giấy phép xây dựng được cấp sau ngày 1/7. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Cũng trong năm 2025, phường đã phối hợp thực hiện GPMB 11 dự án với diện tích gần 20,5ha; thực hiện chi trả, bồi thường GPMB cho 51 hộ bị ảnh hưởng, với tổng số tiền hơn 21,8 tỷ đồng...

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, phường còn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công, đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công vụ. Từ ngày 1/7 đến 31/12, trung tâm phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 13.457 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết 13.281 hồ sơ, đang giải quyết 176 hồ sơ trong hạn. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng, trong và trước hạn đạt 98,68%. Việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính của người dân đã tạo niềm tin, kéo gần khoảng cách giữa Nhân dân với chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND phường Đặng Văn Quang, cho biết: “Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành phường văn minh, đô thị kiểu mẫu, ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường đã đánh giá kỹ tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội, vị trí địa lý và hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch trên địa bàn, làm cơ sở xây dựng quy hoạch phường phù hợp với không gian phát triển mới, bảo đảm khoa học, thống nhất với quy hoạch tỉnh, các quy hoạch vùng phụ cận, quy hoạch Khu Kinh tế Nghi Sơn. Trong đó, tập trung xây dựng phường Tĩnh Gia đóng vai trò đi đầu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của các phường trong vùng. Khai thác tối đa lợi thế, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào phát triển du lịch, dịch vụ. Tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, GPMB, lao động... để sớm triển khai các dự án hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh”.

Bài và ảnh: Phan Nga