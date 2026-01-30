Phường Nguyệt Viên có tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Sáng 30/1, HĐND phường Nguyệt Viên khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư để thực hiện công tác cán bộ và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Phương, nguyên Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND phường đã nghe và xem xét nhiều tờ trình quan trọng, gồm: Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND phường; Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND phường; Tờ trình của UBND phường về việc giao biên chế khối giáo dục, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND phường năm 2026; cùng báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND phường.

Với tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, 100% đại biểu HĐND phường đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao đối với các nội dung trình tại kỳ họp.

Hội nghị đã tiến hành thành lập Ban kiểm phiếu và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định để bầu Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Đồng Văn Long, Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở giới thiệu của Thường trực HĐND phường, ông Đồng Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyệt Viên nhiệm kỳ 2025-2030 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Chủ tịch UBND phường về việc phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ ủy viên UBND phường đối với đồng chí Trần Văn Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường; phê chuẩn bầu bổ sung ủy viên UBND phường đối với đồng chí Nguyễn Xuân Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Nguyệt Viên; đồng thời, thông qua Tờ trình về việc giao biên chế năm 2026.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng đồng chí nguyên Trưởng Ban CHQS phường và đồng chí Trưởng Ban CHQS phường mới được bổ nhiệm.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Quang Hiển khẳng định, sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để UBND phường Nguyệt Viên triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thu Hà - Phan Nga