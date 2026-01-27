Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Sáng 27/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao sự chủ động, năng động, sáng tạo và những đóng góp của đơn vị trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Đặc biệt trong việc phối hợp tuyên truyền, phản ánh những hoạt động của lực lượng vũ trang Thanh Hóa nói riêng, Quân khu 4 nói chung, trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trong thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ địa phương và người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 Hoàng Duy Chiến bày tỏ mong muốn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà quê hương, đất nước đã đạt được; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng vũ trang quân khu trong thời kỳ mới.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong thời gian qua đối với công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa khẳng định, thời gian tới, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng tuyên truyền về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chuyến thăm, chúc Tết của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 là nguồn động viên ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với cơ quan báo chí địa phương, tạo động lực để Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

