Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải thăm, tặng quà Tết 2026 tại các địa phương

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 29/1, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tết các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Hậu Lộc, Vạn Lộc, Hoa Lộc, Đông Thành, Triệu Lộc và Sao Vàng.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải cùng đoàn công tác tặng quà, chúc Tết gia đình ông Trương Văn Tịch (thôn Trung Tâm, xã Hậu Lộc).

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải cùng đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Phạm Thị Xuân (thôn 5, xã Sao Vàng).

Tại các nơi đến thăm, chúc tết, đồng chí Mai Văn Hải và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong dịp Tết đến, Xuân về. Đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công; đồng thời chia sẻ, động viên các hộ nghèo, hộ khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo xã Vạn Lộc nhận quà Tết của Đoàn ĐBQH tỉnh tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trao quà Tết tới các gia đình, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia, mong muốn mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải và đồng chí Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tặng quà, chúc Tết cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Xuân Phú (xã Sao Vàng).

Đồng chí Mai Văn Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; quan tâm hơn nữa đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông... để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Đại diện lãnh đạo xã Đông Thành báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo Tết cho Nhân dân trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo các địa phương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng thời báo cáo nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo Tết cho Nhân dân trên địa bàn. Theo đó, các địa phương đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng khó khăn, bảo đảm mọi người dân có điều kiện đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm.

Hoài Anh