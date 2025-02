Phó hiệu trưởng trường mầm non tận tâm vì công việc

Trong suốt những năm gắn bó với nghề giáo, mang trên vai sứ mệnh “trồng người", cô giáo Nguyễn Thị Đãi, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, phường Bình Minh (thị xã Nghi Sơn) luôn tích cực, chủ động học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, luôn tận tâm, hết lòng vì công việc để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cô giáo Nguyễn Thị Đãi, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, phường Bình Minh (thị xã Nghi Sơn). Ảnh: Nguyễn Đạt

Cô Đãi tâm sự: "Tôi bén duyên với nghề “nuôi dạy trẻ” từ năm 1991. Ngày đó, lương của giáo viên mầm non khá thấp, công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ cũng gặp không ít khó khăn vì giáo viên luôn phải đi sớm, về muộn. Tuy nhiên, không vì thế mà nản lòng, tôi luôn quyết tâm bám trường, bám lớp. Để làm tốt vai trò của người giáo viên mầm non, bản thân tôi luôn xác định, ngoài kiến thức về chuyên môn, thì điều quan trọng nhất là mình phải có tình thương yêu trẻ, có tính chịu khó, kiên trì. Bởi vậy, trong suốt những năm làm giáo viên mầm non, tôi được nhà trường phân công làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau, tôi luôn cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã được học tập của mình để chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Đồng thời, tôi cùng với tập thể giáo viên trong nhà trường luôn tạo dựng được mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh để nắm bắt, chăm sóc, giáo dục trẻ, để các em có một môi trường giáo dục tốt nhất".

Trong quá trình công tác, cô Đãi luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Do đó, từ năm 2004 đến nay, cô được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh. Để làm tốt công tác quản lý, cô thường xuyên học hỏi, tìm hiểu các phương pháp, kỹ năng quản lý từ những cán bộ quản lý đi trước và tìm kiếm thông qua mạng xã hội. Đồng thời, cô luôn ý thức đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đặt mình vào vị trí giáo viên để cùng ban giám hiệu nhà trường phân công, điều phối công việc hợp lý, phù hợp, nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Hiện nay, nhà trường có 357 trẻ, 100% các cháu đều ăn bán trú. Với nhiệm vụ là phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, cô Đãi luôn chủ động phối hợp với ban giám hiệu nhà trường và tập thể phụ huynh xây dựng kế hoạch thực đơn cẩn thận, tỉ mỉ theo từng tuần, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, cô Đãi cùng ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra bếp ăn, đảm bảo các nhân viên nhà bếp luôn thực hiện nghiêm túc các thao tác chế biến và vệ sinh dụng cụ phục vụ ăn uống cho trẻ em; tích cực tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lồng ghép kiến thức về dinh dưỡng trong các buổi họp chuyên môn, nhằm giúp giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức về an toàn bếp ăn tập thể. Nhờ đó, trong suốt nhiều năm qua, nhà trường không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, trên cương vị là chủ tịch công đoàn nhà trường, cô Đãi cũng luôn nhiệt tình, năng động, tích cực tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động. Đồng thời, cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học và làm theo Bác; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cô cũng luôn giữ vững mối đoàn kết nội bộ, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Những đóng góp của cô Đãi đã góp phần đưa chất lượng giáo dục mầm non của nhà trường ngày càng phát triển và trở thành điểm sáng trong bậc học mầm non của ngành giáo dục thị xã Nghi Sơn trong những năm qua. Bản thân cô Đãi cũng liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng công đoàn vững mạnh” và giấy khen “Đã có thành tích và sáng kiến tiêu biểu tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch COVID-19”...

Nguyễn Đạt