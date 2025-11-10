Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Tiên Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cẩm Thủy

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 9/11, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Tử Niêm, xã Cẩm Thủy.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và lãnh đạo xã Cẩm Thủy trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Tử Niêm bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Tử Niêm đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của thôn Tử Niêm thời gian qua.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Thôn Tử Niêm hiện có 137 hộ, 550 nhân khẩu, với 2 dân tộc chính là Kinh và Mường cùng sinh sống đan xen hòa hợp trong cộng đồng dân cư; nghề nghiệp chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và một số ngành, nghề khác. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến năm 2025 thôn Tử Niêm chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm 3,6% và 6 hộ cận nghèo, chiếm 4,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm.

Người dân thôn Tử Niêm dự Ngày hội.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 96% số hộ thôn Tử Niêm đăng ký thu gom rác thải, có tới 30% số hộ có thùng rác quy chuẩn, có nắp đậy. 100% các tuyến đường nội thôn lắp đặt camera và hệ thống chiếu sáng; 100% số hộ dùng nước hợp vệ sinh...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Tiên Phong bày tỏ vui mừng được về chung vui với Nhân dân thôn Tử Niêm; đồng thời mong muốn chi bộ, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn; gần dân, lắng nghe dân, thực hiện tốt luật dân chủ ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Tiên Phong và lãnh đạo xã Cẩm Thủy trao quà ho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đề nghị bà con trong thôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng thôn ngày càng khởi sắc. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng thôn Tử Niêm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Tiên Phong trao quà và 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, hộ nghèo ở thôn Tân An.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Tiên Phong đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; trao quà và 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, hộ nghèo ở thôn Tân An, xã Cẩm Thủy.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Cẩm Thủy trao 5 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn thôn Tử Niêm.

Phan Nga