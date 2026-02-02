Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thăm, tặng quà Tết tại xã Linh Sơn và các đồn biên phòng

Ngày 2/2, Đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết tại xã Linh Sơn và các Đồn Biên phòng Mường Mìn, Na Mèo, Yên Khương.

Phó chủ tịch Cao Văn Cường cùng đoàn công tác tặng quà Tết đồn biên phòng Yên Khương.

Tham gia đoàn, có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết các Đồn Biên phòng Mường Mìn, Na Mèo, Yên Khương và các đơn vị đối ngoại của nước bạn Lào tại Cửa khẩu Na Mèo.

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết thương binh Lê Văn Tới, sinh năm 1945, khu Chiếu Ban, xã Linh Sơn.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các lực lượng vũ trang đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình thương binh Lê Văn Tới (sinh năm 1945), ở khu Chiếu Ban, xã Linh Sơn. Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương; đồng thời chúc gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho con cháu và cộng đồng noi theo.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công xã Linh Sơn.

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công xã Linh Sơn. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Đình Giang