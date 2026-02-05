Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Trước thềm xuân mới Bính Ngọ, sáng 5/2, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã đi thăm, chúc Tết tại chùa Đại Bi, chùa Thanh Hà và Tòa giám mục tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tại chùa Đại Bi.

Thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tại chùa Đại Bi và chùa Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp tới Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Đức, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Thanh Hà; các vị chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì các chùa cùng tăng ni, phật tử đón Tết cổ truyền của dân tộc an khang, đón mùa xuân tràn đầy sức khỏe và công tác Phật sự được viên mãn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, đồng hành cùng tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, nhất là trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, tích cực vận động chức sắc tôn giáo, phật tử trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Đức, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Thanh Hà bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự; đồng thời khẳng định Ban Trị sự sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh.

Thượng tọa Thích Tâm Định cho biết, năm 2026, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; đồng thời triển khai các hoạt động hội thảo, khởi công công trình chào mừng, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để chia sẻ khó khăn với người dân, góp phần cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chúc Tết Thượng tọa Thích Tâm Đức, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Thanh Hà và các tăng ni, phật tử.

Trong không khí vui tươi đón Xuân mới Bính Ngọ, tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; cùng các linh mục, chức sắc tại Tòa Giám mục và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chúc Tết cổ truyền Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Đồng chí khẳng định, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025 có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo trong tỉnh dưới sự dẫn dắt của Giám mục Nguyễn Đức Cường cùng các linh mục, chức sắc.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình, Giám mục tiếp tục vận động đồng bào giáo dân phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Giám mục Nguyễn Đức Cường bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển của tỉnh trong năm qua.

Giám mục Nguyễn Đức Cường bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong năm qua; đánh giá cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Giám mục tin tưởng năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều động lực mới để bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; đồng thời khẳng định, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong toàn Giáo phận sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức xây dựng quê hương Thanh Hóa và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đoàn công tác chúc Tết linh mục Trần Xuân Mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đoàn công tác cũng đến thăm, chúc Tết linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; chúc linh mục mạnh khỏe, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Minh Hằng