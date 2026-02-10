Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ thiết yếu dịp Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 10/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.

Đây là những đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm thị trường cung cầu ổn định, môi trường đô thị sạch đẹp và cung ứng nước sạch an toàn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đinh Khánh Toàn báo cáo tình hình cung cầu hàng hóa và kế hoạch kiểm soát trước, trong dịp Tết.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2025 - một năm có nhiều áp lực về nhiệm vụ quản lý thị trường, chỉnh trang đô thị và đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặt ra yêu cầu cao hơn về kỷ cương, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công ích và năng lực cung ứng hạ tầng đô thị, do đó yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ hơn của các đơn vị, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chúc Tết, tặng quà cán bộ, người lao động Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa.

Tại Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến cung - cầu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết; kiên quyết đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu; đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc với Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa.

Đồng chí cũng lưu ý, công tác quản lý thị trường không chỉ chú trọng xử lý vi phạm, mà còn góp phần giữ niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Ngoài kiểm tra kiểm soát, công tác thông tin, tuyên truyền cũng cần được đơn vị đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân; đồng thời, hướng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vào hoạt động lành mạnh, bảo đảm tiêu chuẩn, tuận thủ pháp luật.

Chúc Tết Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị; nghiên cứu đầu tư trang thiết bị hiện đại, từng bước ứng dụng công nghệ thông minh nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận hành, qua đó cải thiện thu nhập cho người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác chúc Tết, tặng quà Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, dịp Tết là thời điểm khối lượng rác thải, nhu cầu chỉnh trang đô thị tăng cao, vì vậy công ty cần tổ chức phân công ca kíp khoa học, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, không để phát sinh các sự cố về thu gom, vận chuyển rác, chiếu sáng và thoát nước đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác tham quan hệ thống xử lý nước tại Công ty Cấp nước Thanh Hóa.

Tại Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong 2 năm gần đây khi chủ động huy động nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp một số dự án cấp nước, từng bước đổi mới công nghệ xử lý nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước cung cấp cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục kiện toàn nhân sự, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý mạng lưới cấp nước; nâng cao năng lực dự báo, điều tiết nguồn nước; kiểm soát thất thoát, thất thu.

Đặc biệt, trong dịp Tết, doanh nghiệp cần bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn cho người lao động, xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra sự cố gián đoạn cấp nước, phục vụ ổn định nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Minh Hằng