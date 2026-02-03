Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ khắc phục các điểm sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến

Trong chuyến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại các địa phương, sáng 3/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ xử lý các điểm sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra các điểm sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh.

Do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10 năm 2025, mưa lớn sau bão và các đợt gió mạnh trên biển, kết hợp với sóng lớn, triều cường dâng cao trong thời gian qua đã làm tuyến kè bờ biển Hoằng Thanh, Hoằng Tiến bị sụt lún chân kè, mái kè, đường giao thông bên trong bờ kè bị sạt lở tại nhiều vị trí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra các điểm sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến.

Trong đó, tuyến kè bờ biển (dài khoảng 950m) thuộc các thôn: Trung Hải, Quang Trung, xã Hoằng Thanh bị sụt lún chân kè, mái kè, đường giao thông bên trong bờ kè bị sạt lở tại nhiều vị trí. Các vị trí sạt lở, hư hỏng nêu trên tiếp tục phát triển nhanh, lấn sâu vào tuyến đường giao thông ven biển (gắn liền với tuyến kè biển) làm tuyến đường và các hạng mục phụ trợ bị hư hỏng nặng. Một số vị trí bị sóng biển đánh trực tiếp vào moi cát trong thân kè và cát nền đường ra ngoài làm rỗng nền đường gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các điểm sạt lở tại kè bờ biển xã Hoằng Thanh.

Trên cơ sở tham mưu của các sở ngành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình trạng khẩn cấp và chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của tổ chức, cá nhân trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở. Đồng thời giao các sở ngành, địa phương căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố nêu trên.

Các điểm sạt lở tại kè bờ biển xã Hoằng Thanh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở, báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện làm rào chắn, cắm mốc, biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho các hộ dân, khách du lịch, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị liên quan trong khu vực biết để chủ động phòng tránh. Tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, bão, gió mạnh trên biển, sóng lớn; đặc biệt phải có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra các điểm sạt lở.

Các địa phương khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người, tài sản, cơ sở hạ tầng; nhất là thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở, hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý khắc phục sự cố trước mùa du lịch biển.

Quốc Hương