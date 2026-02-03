Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân xã Vĩnh Lộc và Yên Định

Chiều 3/2, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại xã Vĩnh Lộc và xã Yên Định. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo hai địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, thăm, chúc thọ và trao quà cụ Nguyễn Thị Sáu, 100 tuổi, trú tại khu phố Hà Lương, xã Vĩnh Lộc.

Tại xã Vĩnh Lộc, đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ và trao quà cụ Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1926, tròn 100 tuổi, trú tại khu phố Hà Lương. Trong không khí ấm áp đầu xuân, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của cụ và gia đình; chúc cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng dân cư.

Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra hoạt động tại Trạm Y tế Ninh Khang, xã Vĩnh Lộc.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động tại Trạm Y tế Ninh Khang. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo về tình hình cơ sở vật chất, nhân lực, công tác khám, chữa bệnh và phương án trực cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác đã đến thăm, trao quà của Thường trực HĐND tỉnh tặng Công an xã Yên Định.

Làm việc tại xã Yên Định, đoàn công tác đã đến thăm Công an xã Yên Định, nắm tình hình an ninh trật tự và công tác trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết. Đồng chí Lê Tiến Lam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần để Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Đồng chí đề nghị Công an xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chủ động nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, thăm, chúc thọ và trao quà cụ Lê Thị Chải, là mẹ liệt sĩ, tròn 100 tuổi ở thôn Duyên Thượng 2, xã Yên Định.

Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm, tặng quà cụ Lê Thị Chải, là mẹ liệt sĩ, tròn 100 tuổi ở thôn Duyên Thượng 2, xã Yên Định. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của gia đình; đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Tiến Lam ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền hai xã Vĩnh Lộc và Yên Định trong chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm các điều kiện sản xuất, an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí ghi nhận nỗ lực của 2 địa phương trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm công tác y tế cơ sở, chăm sóc người cao tuổi, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Trước mắt, cần bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết an vui, đầm ấm. Sau Tết Nguyên đán, các địa phương cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác giao quân đầu năm, công tác bầu cử; đồng thời khẩn trương ra quân sản xuất, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giữ vững ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn.

Tô Hà