“Phiên chợ Xuân 2026” dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 21/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Phiên chợ Xuân 2026” dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Chương trình do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Đội Sinh viên Tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, cùng sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

“Phiên chợ Xuân 2026” diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo bệnh viện, cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị tài trợ và đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, với hai phần chính: Phiên chợ Tết dân gian vào buổi sáng và Phiên chợ Xuân 0 đồng vào buổi chiều.

Buổi sáng, từ 9h đến 11h, khuôn viên bệnh viện rộn ràng không khí xuân với các gian hàng mang đậm nét văn hóa truyền thống như khu trò chơi dân gian “Sắc màu dân gian”,

... gian cắt tóc miễn phí “Tóc mới xuân về”,

... gian thư pháp “Nét xuân thư pháp”,

... khu làm đồ handmade “Nét Xuân Handmade”,

... cùng nhiều gian hàng tặng quần áo, quà Tết và vật dụng thiết yếu cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, chương trình ca nhạc “Xuân yêu thương” và khu check-in chụp ảnh kỷ niệm đã mang đến niềm vui, giúp bệnh nhân và người nhà cảm nhận trọn vẹn không khí Tết ấm áp ngay trong bệnh viện.

Buổi chiều, từ 14h đến 15h30, Phiên chợ Xuân 0 đồng được tổ chức dành riêng cho các bệnh nhân nội trú có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức bố trí 10 gian hàng với 1.300 suất quà, mỗi suất trị giá từ 150.000 đến 200.000 đồng. Các mặt hàng gồm thực phẩm khô, gia vị, bánh kẹo, đồ gia dụng và đồ dùng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của bệnh viện.

Mỗi bệnh nhân hoặc người nhà được phát một phiếu đi chợ để lựa chọn quà tặng phù hợp với nhu cầu của mình, hoàn toàn miễn phí.

Tại chương trình, nhà tài trợ Hành trình kết nối yêu thương lan toả nhân ái trao tặng tiền thuê nhà trọ cho bệnh nhân xóm chạy thận năm 2026 và lì xì tết cho tất cả bệnh nhân xóm thận với giá trị gần 50 triệu đồng. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, giúp bệnh nhân thêm động lực, vững tin trong quá trình điều trị.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Văn Hưng, xã Vĩnh Lộc - bệnh nhân chạy thận nhân tạo 10 năm, xúc động nói: Được tham gia “Phiên chợ Xuân”, nhận những phần quà thiết thực tôi rất cảm động. Không chỉ có quà, chúng tôi còn được vui chơi, xem văn nghệ, cảm nhận rõ không khí Tết ấm áp như ở nhà.

Còn chị Lê Thị Lương, xã Thiết Ống, bệnh nhân đang điều trị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), cho biết: Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, phải ở lại bệnh viện điều trị dài ngày. “Phiên chợ 0 đồng” giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng, có thêm điều kiện chuẩn bị Tết. Quan trọng hơn là sự quan tâm, sẻ chia của bệnh viện và các nhà hảo tâm khiến chúng tôi thấy được an ủi rất nhiều.

Tham gia chương trình, nhiều em nhỏ đang điều trị tại Trung tâm Huyết học – Truyền máu, vui vẻ chia sẻ: Hôm nay các con được chơi nhiều trò chơi dân gian, được tặng quà và chụp ảnh cùng các anh chị tình nguyện viên. Chúng con rất vui vì lâu rồi mới được tham gia hoạt động đông vui như vậy, mong rằng năm nào bệnh viện cũng tổ chức “Phiên chợ Xuân” để chúng con có thêm niềm vui trong những ngày điều trị.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Hoàng Hữu Trường khẳng định: "Phiên chợ Xuân 2026” là hoạt động thường niên mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội của bệnh viện trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, không chỉ về chuyên môn y tế mà còn về đời sống tinh thần. Chương trình cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa bệnh viện, bệnh nhân và cộng đồng.

Thành công của “Phiên chợ Xuân 2026” có sự đóng góp tích cực của Phòng Công tác xã hội, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện, Đội Sinh viên Tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cùng nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm như: Caritas Thanh Hóa, CLB Thiện nguyện Xanh, Nhà thuốc Long Hiền, Bếp ăn tình thương chùa Thanh Hà và nhiều đơn vị khác.

“Phiên chợ Xuân 2026” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia, đúng với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm” mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang hướng tới. (Trong ảnh: Ủy ban Bác ái Caritas Thanh Hoá trao tặng quà hỗ trợ cho cặp ghép thận thứ 24 của bệnh viện là 1.000 USD tương đương 27 triệu đồng).

Tô Hà